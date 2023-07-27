Isı ve Sıcaklık Arasındaki Fark Nedir? Isı ve Sıcaklık Aynı Kavramlar Mı, Arasında Ne Fark Var?

Isı ve sıcaklık arasındaki fark nedir, bu iki kavramın terim anlamına bakalım. Sıcaklık, bir cismin bir referans değere göre ne kadar soğuk ya da sıcak olduğunu göstermektedir. Isı ise: cismin iç enerjisinden farklı olarak, sıcaklığı birbirinden farklı olan cisimler arasında aktarılan enerji alış verişidir. Bu tanımları referans aldığımızda ısı ve sıcaklık aynı kavramlar mı, öğrenmiş oluruz. Sıcaklığın ve ısının terim anlamlarındaki bu fark, ısı ile sıcaklık arasında ne fark var konusunun yanıtını verirken bu iki sözcüğü günlük yaşamda daha özenli kullanmamızı sağlamaktadır.
Günlük yaşamda birbirinin yerine kullanılan bazı sözcükler anlam olarak birbirini çağrıştırdığı için yanlış kullanımlara neden olmaktadır. Anlam karmaşasının asıl nedeni ise bu kavramlar arasındaki çağrışım benzerliğidir. Bu konu bağlamında ele alacağımız ısı ve sıcaklık kavramları da karıştırılarak birbiri yerine kullanılmaktadır. Her iki kavramda sıcaklıkla ilişkili olduğu için yer yer yanlış yerde kullanılmaktadırlar. Söz gelimi havanın günlük sıcaklığını söylerken ısı kavramı kullanılabilmektedir. Başka bir örnek olarak suyu 200 derece ısıda kaynatın kullanımları da mevcuttur. Aynı anlama geliyor olsa da anlamları farklıdır.
Isı ve sıcaklık kavramları birbirinin yerine kullanılsa da aynı şeyler değildir. Aralarında büyük bir şekilde teknik ve terim anlamı bulunmaktadır. Bu iki kavramın terim anlamına inecek olursak:
NOT: ısıyı enerji birimi olan jolue ya da kalori ile ölçüp hesaplarken; sıcaklığı ise Celsius (oC), Fahrenheit (oF) ya da Kelvin (K) gibi ölçü birimleri ile ölçer hesaplarız.