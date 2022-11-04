Işık Kaynakları Konu Anlatımı - Yapay ve Doğal Işık Kaynakları Nelerdir, Örnekleri Neler?

Işık, bir ışımanın ışık kaynağından çıktıktan sonra nesnelere çarparak veya direkt olarak yansıması sonucu canlıların görmesini sağlayan olgudur. Kendiliğinden ışık yayarak görülebilen cisimlere ise ışık kaynağı adı verilir. Işık kaynakları arasında en çok merak edilen ay doğal ışık kaynağı mıdır sorusudur. Bu yazımızda doğal ışık kaynaklarını ve yapay ışık kaynaklarını ele alacağız.

Işık Kaynakları Konu Anlatımı

Işık yayan, çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır. Görmemizi sağlayan enerji çeşidi ışıktır. Her ışık, bir ışık kaynağı tarafından üretilir. Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır.

Dünyamızın en büyük ışık kaynağı Güneş'tir. Işık kaynakları doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere iki gruba ayrılır. Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır.

Yapay ve Doğal Işık Kaynakları Nelerdir, Örnekleri Neler?

Yapay Işık Kaynakları

İnsanlar tarafından yapılan ve yakıldığında çevresine ışık yayan kaynaklardır. Işık yaymak için başka bir yapay enerji biçimine ihtiyaç duyarlar.

Örnek: Araba, meşale, trafik lambası, gaz lambası, deniz feneri, ampul, mum, kandil, ampul, bilgisayar ekranı vb…

Doğal Işık Kaynakları

Kendiliğinden çevresine ışık yayan kaynaklardır. Uzun süreli ışık yayarlar. İnsan etkisi olmadan, doğada kendiliğinden bulunurlar. Doğal ışık kaynakları nelerdir birlikte inceleyelim.

Güneş: En önemli doğal ışık kaynağımızdır. Güneş ışınları dünyamıza 8 dakikada ulaşır. Güneş sayesinde dünyadaki yaşam devam eder.

Yıldızlar: Güneş de bir yıldızdır. Evrende bulunan yıldızlar doğal ışık kaynaklarıdır. Dünyamıza en yakın yıldız güneştir.

Kutup ışıkları ya da kutup aurorası: Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Kuzey enlemlerde bu etki aurora borealis veya kuzey ışıkları olarak adlandırılır.

Ateş böceği: Bahar ve yaz aylarında geceleri uçarken yanıp sönen ışıkları ile tanınan, kınkanatlılar takımından böcek türlerine verilen addır. Ateş böcekleri az da olsa çevrelerini aydınlatır.

Yıldırım / Şimşek: Yıldırım bulut ve yeryüzü arasındaki elektrik boşalmalarına denir. Yıldırım doğal ışık kaynağıdır. Şimşek iki bulutun arasında elektrik yükünün boşaltılması sırasında meydana gelen kırık çizgi şeklinde görülebilen ışık yansımasıdır. Şimşek doğal ışık kaynağıdır.

Deniz diplerinde yaşayan bazı canlılar: Su yüzeyinin 200-1000 metre arasında yaşayan organizmaların çok büyük bir bölümünün ışık ürettiği bilinmektedir. Bazı balık, ahtapot, karides, denizanası, denizyıldızı, alg, köpekbalığı türleri ışık yayan canlılara örnek gösterilebilir.

Bazı mantar türleri: Işıklı (parıltılı) mantarlar gerçektir ve Japonya'da bulunur. Yağmur mevsiminin gelişi ile beraber filizlenirler.

Ay Doğal Işık Kaynağı Mıdır?

Ay doğal ışık kaynağı mıdır sorusu internette en çok araştırılan konular arasındadır. Sorumuzun cevabı ay ışık kaynağı değildir olmalıdır. Ay doğal bir ışık kaynağı değildir. Ay, geceleri parlamasından dolayı bir ışık kaynağı sanılabilir ama Ay, güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtmaktadır. Tıpkı bir ayna gibi çevresinden aldığı yansıtır. Ay kendi ışığını üretemiyorsa Ay'ın ışık kaynağı nedir? Ayın yansıttığı ışığın kaynağı Güneştir.

Aydınlatılmış Cisimler: Işık kaynağı olmadığı halde başka ışık kaynakları etkisiyle ışık yayıyormuş gibi görünen cisimlere aydınlatılmış cisimler denir.

Örnek: Ay, ayna, alüminyum folyo, kaşık, trafik işaret levhaları, reflektör vb.

Yıldızlar Doğal Işık Kaynağı Mıdır?

Tıpkı Güneş gibi yıldızlar doğal ışık kaynağı mıdır? Yıldızların parlamasının nedeni çekirdeklerinde meydana gelen çekirdek kaynaşması (füzyon) tepkimelerinde açığa çıkan nükleer enerjinin yıldızın içinden geçtikten sonra dış uzaya radyasyon (ışınım) ile yayılmasıdır. Yani yıldızlar doğal ışık kaynağı mıdır sorusunun cevabı evet olacaktır. Dünyamızı aydınlatan güneşte bir yıldızdır.