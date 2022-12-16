ATÜ Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Dr. Nur Umar, açılış sunumunda, mimarlık mesleğinin önemine dikkati çekerek, "Mimarlık insan tarihi kadar eski bir meslek. Mimarlık insan yaşamının sürdürüldüğü mekanlar ile yapılaşmış çevreyi oluşturmaya yönelik fiziksel ve düşünsel eylemler bütünüdür. Diğer bir deyişle mimarlık insan yaşamını kolaylaştırma, barınma, dinlenme, eğlenme, çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti alma, tapınma gibi eylemleri sürdürecek mekanları teknik ve ekonomik olanaklarla bağdaştırarak estetik bir yaratıcılıkla ortaya çıkarma sanatıdır" dedi.

Dr. Nur Umar'ın sunumunun ardından söz alan Şafak Çak ise öğrencilere, "İşinizi şansa bırakmayın, insan isterse kendi şansının mimarı olur. Kendinize inanın ve sevdiğiniz işi yapın. Güzel işler de yaptım para da kazandım. Yıllar önce 1 milyon dolar batıp sıfırı tükettim. Sonra tekrar ayağa kalktım. Bu süreçte mimar arkadaşlarımın yönlendirmeleri bana çok faydalı oldu. Ama Mimarlık okumuş olmayı çok isterdim" diye konuştu.

Söyleşi programının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şafak Çak'a, ATÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolunay Göçken tarafından teşekkür plaketi verildi. Söyleşiye katılan davetliler, Mimarlık Fakültesi M2 Konferans salonu fuayesinde Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından düzenlenen ve öğrencilerin seçilmiş proje ve maketlerinden oluşan sergiyi gezdi.