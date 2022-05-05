İskandinav Mitolojisi Tanrıları, Tanrıçaları Ve Hikayeleri: İskandinav Mitolojisi Tanrılarının İsimleri Ve Özellikleri

İskandinav coğrafyası kapalı hava ve soğuk iklim şartları dolayısıyla özellikle ulaşımın zor olduğu zamanlarda az sayıda insanın yaşadığı bir yerdi ve buradaki insanlar dışarı çok çıkmaz dışarıdan da buraya çok fazla yolculuk eden olmazdı. Tüm bu gelişmeler İskandinavya bölgesindeki kültürün en azından İskandinavya insanları Orta Çağ döneminde Avrupa ile tanıştığı zamana dek, buradaki kültürün homojen şekilde kendine özgü haliyle kalmasını sağlamıştır. Son dönemlerde sayısı artan televizyon yapımları bu bölgenin insanına ve kültürüne olan etkiyi son derece arttırmıştır. Vikinglerin gündelik yaşamına ve yönetimine daha fazla hâkim olmak adına İskandinav mitolojisinin doğru bir şekilde okunması şarttır.

İskandinav Mitolojisi Tanrıları

Odin: İskandinav mitolojisinin baş tanrısıdır. Savaşın, şiirin, ölümün ve bilgeliğin tanrısıdır. Pek çok hikâyenin de aynı zamanda baş kahramanıdır. Valhalla'da bir tahtı bulunur ve burada oturarak 9 dünyayı da rahat bir şekilde görerek gözlemleyebilir. Odin'in sağ ve sol taraflarında kendi kurtları olan Geri ve Freki bulunur. Yanı başında da iki kuzgun Huginn ve Muminn ile betimlenir. Bu kuzgunlar Odin'in gözü kulağıdır. Odin'in bir de mızrağı bulunur ki bu mızrağın adı da Gungnir'dir. En büyük özelliği hedef ıskalamıyor oluşudur. Tek gözü yoktur.

Thor: Yıldırımın, gökyüzünün ve tarımın tanrısıdır. Sadık olan bir tanrıdır, onurlu bir savaşçıdır ve çok sevilir. Günümüzde sinema, televizyon, edebiyat dünyasında Thor sıklıkla kullanılan bir unsurdur.

Loki: Kötülüğün, düzenbazlığın ve hilenin tanrısıdır. Loki genellikle sevilmeyen ve kuşkuyla yaklaşılan bir tanrıdır.

Heimdall: Heimdall bir tanrı olarak Aesir tanrılarından biridir ve devamlı olarak uyanıktır. Kendisi Tanrıların yüce aleminin koruyucusudur yani önemli bir görevi bulunmaktadır.

Baldur: Tanrıların en yakışıklısıdır. Işık, saflık, masumiyet, güzellik ve barış tanrısıdır.

Hodr: İskandinav mitolojisi içerisinde kör karanlık bir tanrı şeklinde bilinir.

Tyr: Zaferin ve adaletin tanrısıdır. Tanrılar içerisinde bilinen en cesur tanrı Tyr'dir.

Bragi: Şiirin ve müziğin tanrısıdır.

Forseti: Adaleti dağıtmakla yükümlü olan ve barışı simgeleyen tanrıdır.

Ullr: Kış ve avcılığın tanrısıdır. Çok iyi ve yetenekli bir okçudur.

Freyr: Bereket tanrısıdır. Hasatın, güneşin, yağmur ve verimliliğin tanrısıdır ve bu konularda hem bilgi hem de yetki sahibidir.

Njord: Deniz tanrısıdır. Fırtınaları keser ve gemilere yardım eder. Denizciler tarafından sevilir ve devamlı anılırdı.

İskandinav Mitolojisi Tanrıçaları

Freya: Aşkın, güzeliğin, savaşın, kehanetin, sihrin, zenginlik ve doğurganlığın simgesi olan tanrıçadır.

Frigg: Evliliğin, doğumun, bilgeliğin, anneliğin, ev idaresinin, dokuma ve eğirmenin tanrıçasıdır.

Hella: İskandinav mitolojisinde ölüler mekanının korkunç tanrıçasıdır.

İndunn: Gençliğin ve baharın tanrıçasıdır.

İskandinav Mitolojisi Efsaneleri

İskandinav mitolojisinin en bilinen ve en popüler beş efsanesi aşağıdaki gibidir.

1: Gudrun, Kjartan ve Bolli'nin Efsanesi, Tutkulu Bir Aşk Üçgeni…

2: Amerika'nın İskandinavlarca Keşfedilmesi

3: Odin'in Runeları

4: Andvari Yüzüğünün Laneti

5: Thor'un Çekiç Çalması

Norveç Mitolojisi Özellikleri