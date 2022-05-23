İskelet Sistemi Bölümleri - İnsan İskelet Sisteminin Görevleri Neler, Kemiklerimiz Nasıl Çalışır?

İnsan vücudu anatomik hali, avuç içleri karşıya dönük, ayak topukları birleşmiş, gözlerikarşıya bakan, ayakta duran bir sisteme sahiptir. İnsan vücudunun bölümleri ve hareketleri birbirini dik kesen üç eksen ve düzleme göre belirlenmektedir. Sagital, Vertikal, Transvers, Sagital düzlem, Frontal (koronal) düzlem ve Transvers (aksiyel) düzlem şeklinde bunları sıralayabiliriz. İnsan vücuduna şekil veren ve bir bütün halde kalmasını sağlayan sistem ise iskelet sistemidir. İnsan iskelet sisteminin görevleri nelerdir ve nasıl çalışır? Diyorsanız, gelin beraber inceleyelim.

İnsan İskelet Sistemi

İnsanda iskelet sisteminin birçok önemli görevi vardır. Bunlardan birkaçı; vücudun şeklini ve şeklini sağlaması destek ve koruması, bedensel harekete izin vermesi, vücut için kan üretmesi ve mineral depolaması diyebiliriz. İnsan iskeleti, bağlar, tendonlar, kaslar ve kıkırdak tarafından desteklenen kemiklerden oluşur. İnsan iskelet sistemindeki kemiklerin hep tartışılan konu olmuştur. 300'den fazla kemikle doğan insan, büyüme aşamasında bazı kemiklerin birleşmesi ve kaynaşmasından dolayı yaklaşık olarak 206 kemik olduğu tahmin edilmektedir.

İskelet veya iskelet sistemi, biyolojide canlı organizmaya fiziksel destek sunan sistemlerdir. İç organların korunmasını sağlarlar ve çoğunlukla minerallerden oluşan bir organdır. İskelet organizmanın kendine özgü şeklinin oluşmasını sağlayan özel bir yapıdır. İskelet sisteminde kemikler önemli görevlerde yer alırlar.

Kemiklerin beş genel sınıfa ayrılır. Bunlar;

Uzun kemikler,

Kısa kemikler,

Yassı kemikler,

Düzensiz kemikler

Susamsı kemiklerdir.

İskelet Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Vücut için destek oluşturur.

Organlar için koruyucu kafes oluştururlar.

Kas bağlantıları sayesinde hareketi sağlarlar.

Kan hücrelerinin üretimini sağlarlar.

Kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin deposudur.

6. Sınıf iskelet Sistemi

6. sınıfta öğrencilerin ders olarak gördüğü konu başlıklarından biri "Destek ve Hareket Sistemi" şeklindedir.

Destek ve hareket sistemi iskelet ve kasları kapsayan konulardır. İskelet sistemi de kemik, eklem ve kıkırdaktan meydana geldiği için konu alt dallara ayrılmaktadır. Kısa kısa başlıkların tanımını yapacağız.

Kemikler: Kıkırdağın sertleşmesi sonucu oluşan yapılara kemik denir. Anne karnında oluşmaya başlar, yirmili yaşlara kadar oluşumu devam eder.

Uzun kemik: Boyu eninden fazla olan kemikler; kol ve bacak kemikleri (Uyluk, kaval, baldır, dirsek, ön kol, pazı) örnek verilebilir.

Kısa kemik: Eni boyuna yakın olan kemiklerdir; el ve ayak bilek kemikleri...

Yassı kemik: Yassı şekildeki kemiklerdir. Kafatası, kaburga, leğen, kürek kemikleri yassı kemiğe örnek kemiklerdir.

Kıkırdak: Kemik dokudan daha yumuşak ve esnek bir matrise sahiptir.

Kaslar: Kemiklerin ve iç organların çalışmasını sağlayan yapılardır.