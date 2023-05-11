İşkodra Nerede? İşkodra Nereye Bağlı, Hangi Ülkede ve Nasıl Gidilir?

İşkodra nerede sorusuna Kuzey Arnavutluk'ta yanıtı verilebilir. Bu bakımdan İşkodra hangi ülkede sorusuna da yine Arnavutluk şeklinde cevap bulabilirsiniz. Ülkenin en büyük ve güzel şehirlerinden biri olması çok yoğun turist akınına uğramasını sağlamaktadır. Köklü ve zengin bir geçmişinin bulunması da ilgi çeken konulardandır. Bu nedenle İşkodra nereye bağlı, hangi ülkede ve nasıl gidilir sorularının yanıtlarını paylaştık.

İşkodra Nerede?

İşkodra, Kuzey Arnavutluk'un en önemli şehirlerdendir. Ülkenin kuzeyi sanayi ve kültür merkezi olarak gelişmiştir. Yaklaşık olarak 90 bin kişinin yaşadığı şehir Balkanların da en eski yerleşim merkezleri arasında yer alır. Güney Avrupa ülkelerinden biri olan Arnavutluk'ta yer alır. Ülkenin kuzeyinde konumlanmış bir şehirdir. Hayvan ve bitki bakımından önemli lokasyonda yer alır. Bununla birlikte Arnavutluk ile Karadağ'ın da sınırını oluşturmaktadır.

İşkodra'ya Nasıl Gidilir?

İşkodra'ya gitmek isteyen kişiler için farklı ulaşım şekilleri bulunur. Arnavutluk'un başkenti olan Tiran'dan her saat buraya hareket eden otobüsler bulunmaktadır. 95 kilometre olan yol da yaklaşık olarak 1.5 saat sürmektedir. İşkodra'ya Karadağ'ın en merak edilen kasabalarından biri olan Ülgün'den de otobüs seferleri düzenlenir.

Tiran'a ulaşabilmek için de kişiler havayolunu tercih edebilirler. Havalimanı şehir merkezine yaklaşık olarak 15 dakikalık mesafede yer alır. İstanbul ile doğrudan bağlantılı olan Tiran'a havayolu ile giderek buradan da otobüsler ile İşkodra'ya ulaşabilmek mümkün olur.