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Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:51

Islak Zıt Anlamlısı Nedir? Islak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Islak Zıt Anlamlısı Nedir? Islak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede her kelimenin belirli anlam ilişkisi bulunmaktadır. Islak kelimesinin de belirli anlam ilişkileri ve kendine özgü bir anlamı bulunmaktadır. Islak kelimesi genelde herhangi bir sıvıya bulaşmış veya nemli şeyler için kullanılan bir kelimedir. Bunun yanı sıra ıslak kelimesinin anlam ilişkilerinden zıt anlam oldukça önemlidir. Çünkü ıslak kelimesinin zıt anlamlısı günümüzde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Buna göre ıslak zıt anlamlısı nedir? İşte ıslak kelimesinin zıt anlamlısı…

Islak kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun haricinde ıslak kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş değildir. Çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılan bir sözcüktür. Ayrıca ıslak kelimesinin argo kullanımı da bulunmaktadır. Bu kullanımlarıyla birlikte ıslak kelimesi Türkçedeki diğer kelimelere göre ortalama bir kelimedir.

ISLAK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Islak kelimesi günümüzde oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Bu sebeple ıslak kelimesinin etkileşime girdiği kelime sayısı da fazladır. Islak kelimesinin anlam kapasitesine baktığımızda karşımıza çok geniş olmayan dar kapsamlı bir kelime çıkmaktadır. Bunun nedenlerinden biri ise mecaz anlamı ve terim anlamının bulunmamasıdır. Islak kelimesinin 3 tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir:

  • Suya batmış, su emmiş, üzerine su dökülmüş, içinde ya da üzerinde su bulunan, ıslanmış (nesne).
  • Çok ıslanmış olan (kimse).
  • Çok korkak, ürkek, çekingen (kimse).(argo)

ISLAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre ıslak kelimesinin anlamlarından yukarı bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi ıslak kelimesinin anlam dağarcığı geniş olmamakla birlikte, anlam ilişkileri de oldukça azdır. Fakat günlük hayatta oldukça fazla kullanılan bir kelime olmasından dolayı pek çok kelimeyle ilişki halindedir. Bununla birlikte ıslak kelimesinin en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Buna göre ıslak kelimesinin zıt anlamlısı 'kuru' kelimesidir. Bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • Kıyafetlerim ıslak olduğu için kurumasını bekliyorum.
  • Bu halılar kuruduğu için hemen teslimata geçebiliriz.

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Islak Zıt Anlamlısı Nedir? Islak Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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