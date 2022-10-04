İslam Alimleri İsimleri - İslam Medeniyetindeki Alimler, Bilim İnsanları, Hayatları ve Önemli Buluşları

İslamiyette altın çağın, 800'lü yıllardan 1400'lü yıllara kadar sürmesi, İslam alimlerinin de çalışmalarına yoğunlaşmasına olanak tanımıştır. İslam medeniyetindeki alimler, matematik, geometri, astronomi, fen ve teknoloji alanında günümüz bilim dünyasını bile şaşırtacak derecede eserler ortaya koymuştur. Piri Reis'in o dönemin şartlarına göre çizdiği dünya haritası, günümüzdekine oldukça yakındır. İslam alimleri ve eserleri bununla sınırlı değildir. İşte İslam alimleri hakkında merak edilenler…

İslam Alimleri İsimleri ve Hayatları

İslam alimleri, bilim dünyası için yaptıkları çalışmalarla hem kendi dönemlerinde, hem de günümüzde saygıdeğer bir konuma sahip olmuşlardır. Hayatları, uzmanlık alanları ve bıraktıkları eserlerle her zaman konuşulmuşlardır. İşte adını tarihe yazdırmış olan en ünlü İslam alimleri…

Harezmî (780-850)

Cebirin babası sayılan Harezmî, 9. yüzyılda yaşamış bir matematikçi ve astronomdur. Batı dünyasının rakamlar ve ondalık sistemle tanışmasını sağlamıştır. Kitaplarla iç içe bir hayat sürmüş ve cesur düşünce tarzıyla tanınmıştır. Matematik problemlerini çözmenin farklı yollarını bulmuştur. Yazdığı kitaplardan biri, bugün cebir olarak adlandırılan matematiksel problem çözümleri sistemini açıklar. Bu kelime, kitabın başlığında da yer alan Arapça "el-cebr" ifadesinden gelir. 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar, Doğu ve Batı'daki üniversitelerde matematik öğretmek için yaygın olarak kullanılmıştır.

Farabî (873-950)

Farabî, 873 yılında soylu bir aileden dünyaya gelmiş bir filozof ve bilim insanıdır. Türkistan'ın Farab eyaletinde doğmuştur. İran Perslerinden olan babası, Türk ordusunda komutan görevi görmüştür. Farabî Bağdat'a (Irak) yerleşmiş ve burada gramer, mantık, felsefe, müzik, matematik ve fen eğitimi almıştır. Bu yıllarda süren çalışmaların bir sonucu olarak, o kadar felsefe bilgisi biriktirmiş ve mantık süzgecinden geçirmiştir ki, "İlk Usta" Aristoteles'e atıfta bulunarak "İkinci Usta" adını almıştır. Aristoteles'in bilgisini Müslüman dünyasında inceleyen, yorumlayan ve yayan ilk kişilerden biridir.

İbn-i Sînâ (980-1037)

Eski İran'ın doktoru, bilim adamı ve politikacısıdır. Batıda "Avicenna" olarak bilinen İbn-i Sina Fars asıllıdır. Ortaçağın en büyük bilim adamlarından biridir, aynı zamanda filozof, doktor, matematikçi ve astronomdur. Bilginin evrenselliğinin en iyi temsilcisidir. Düşüncelerinin ve çalışmalarının tüm dünya tarafından kabul görmesi, yükselmesi ve kalitesi insan dehasının gelebileceği en üst noktadır. El-Kanun fi el-Tibb adlı eseri, 17. yüzyıla kadar Avrupa okullarının referans el kitabı olarak kullanılmıştır. Tıb alanında daha birçok eseri vardır.

Bîrûnî (973-1061)

Müslüman bir astronom, matematikçi, coğrafyacı ve tarihçi olan Bîrûnî, aynı zamanda Orta Çağ'da yaşamış bir tercümandır. Bîrunî, 4 Eylül 973'te Harizm'de (şimdi Özbekistan'ın toprağı) yakınlarında dünyaya gelmiştir. Astronomi ve matematik öğretmenliği yapmıştır. Bîrunî, gençliğinde bir meridyen halkası ile birkaç gözlemde bulunmuştur. Sürgünde inceleme fırsatı bulduğu sekstans üzerine bir tez yazmış ve gözlemlerini ayrıntılı olarak anlatmıştır. El-Âsâr'il-Bakiye an'il-Kurûni'i-Hâli-ye ve Kitâb'üt-Tahkik Mâ li'l-Hînd gibi pek çok farklı alanda yazdığı eserleri vardır.

Gazali (1058-1111)

Gazali, son derece rafine bir Tasavvufu bünyesinde barındıran on birinci yüzyılın en önemli Müslüman tasavvuf ve filozofudur. Muazzam derecede entelektüeldir, özellikle "Greko-Arap" felsefesine radikal bir şekilde karşı çıkması ile İslam dünyasında ünlüdür. İslam'ın büyük bir ilahiyatçısı, aynı zamanda Bağdat Halifesinin danışmanı ve daha sonra hukuk teorisyeni olmuştur. Batı'da "Algazel" adıyla bilinir ve fikirlerinin birçoğu, Latin Orta Çağ düşünürlerinin yazılarında geçer. İhya-u Ulûm-id-Dîn ve Kimya-i Saadet önemli eserlerinden bazılarıdır.

Piri Reis (1465-1554)

Piri Reis, 1465'te Kahire'de dünyaya gelmiştir. Osmanlı Türk denizci ve haritacıdır. Asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani'dir. Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve "Kitap-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla tanınır. Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhyiddin Piri'nin ailesi, II. Mehmed döneminde padişahın emriyle Karaman'dan İstanbul'a göç etmiştir. Piri Reis'in babası Karamanlı Hacı Mehmet, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis'tir.