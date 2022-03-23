İslamiyet Sonrası Türk Destanları: İslamiyet’ten Sonraki Türk Destanları Ve Özellikleri Nelerdir?

İslamiyet'ten sonra birçok destanını varlığından bahsedilebilir. Her bir destanın oluşturulma hikayesi son derece etkileyicidir. Bu destanlar dilden dile kulaktan kulağa günümüze kadar ulaşmıştır. İslamiyet'ten sonraki Türk destanları nelerdir, özellikleri neler gibi soruların yanıtları yazımızın devamında.

İslamiyet'ten Sonraki Türk Destanları

Türk edebiyatı için olduğu kadar Türk tarihi açısından da son derece önemli olan destanlar birçok efsaneden oluşur. En çok okunan ebedi eserler arasında bulunan eserler en ilgi çeken kahramanlık hikayelerini anlatır. İslamiyet öncesinde olduğu gibi İslamiyet'in kabulünden sonra da birçok destandan bahsedilebilir.

İslamiyet Sonrası Türk Destanları

İslamiyet sonrasında birçok Türk destanı isminden bahsedilebilir. Bu destanların her birinin anlattığı hikaye birbirinden çok farklıdır. Destanların isimleri ise şu şekildedir:

Kazak Destanı

Türk Moğol Destanı

Manas Destanı

Tatar Destanı

Timur Destanı

Danişment Destanı

Köroğlu Destanı

Saltuk Buğra Destanı

Seyid Battal Gazi Destanı

Karahanlı Destanı

Olmak üzere birçok destan ismi bulunur.

İslamiyet'ten Sonraki Türk Destanları Nelerdir, Özellikleri Neler?

İslamiyet sonrasına özgü olan Türk destanları birçok farklı özellik taşır. Bu destanların en önemli özelliği ise gelenek ve görenekleri yansıtmasıdır. Aynı zamanda toplum için oldukça önemli nesneler ve olaylar destanlar yer edinir. Türk boyları hakkında detaylı bilgiler verir. Konu oldukları toplumlar hakkında bilgi verir. Olaylar karşısında milletlerin nasıl tepki verdiği hakkında bilgi verilir.