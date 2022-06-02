İşlem sorularını zihinden yapmayın

5 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 gün kaldı. Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak. Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ise sınav esnasında soruları çözerken öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı:Anlamını bilmediğiniz sözcükleri cümlenin gelişine dikkat ederek bulmaya çalışınız.Soruları en az iki defa verilenle isteneni ayırt ederek okuyunuz.Paragraf sorularında önce soruyu okuyarak paragrafta ne arayacağınızı bilirsiniz.Türkçe testindeki paragraf sorularına kendi görüşünüze göre değil, yazarın görüşüne göre cevap veriniz. (En çok bu tür sorularda hata yapılıyor.)Matematikte işlemi bitirdiğinizde sağlamasını yapınız.İşlem yapmanız gereken soruları zihninizden çözmeyiniz, her işlem basamağını yazarak yürütünüz.Takıldığınız sorularda, soru ile ilgili konuyu öğretmenlerinizin nelere dikkat çekerek anlattığını düşününüz.