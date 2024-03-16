İsmet İnönü Hangi Cephede Savaşmıştır? İsmet İnönü Kimdir, Hangi Cephelerde Mücadele Etmiştir?

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da siyasi, tam bir karışıklık söz konusuydu. İtilaf Devletleri, yaptıkları Sevr Antlaşması sonucunda Anadolu'daki toprakları işgal etmeye başlamıştır. Bu işgaller sonucunda Anadolu halkı ve komutanlar örgütlenerek kurtuluş çareleri aranmıştır. Bu komutanlar arasında İsmet İnönü yer almaktadır. Bu mücadelede İsmet İnönü kimdir önemliyken İsmet İnönü hangi cephede savaşmıştır ve hangi cephelerde mücadele etmiştir, konusu Anadolu mücadelesindeki önemini anlatmaktadır.

İsmet İnönü Kimdir?

İsmet Paşa(Mustafa İsmet), Malatya'ya yerleşen eski bir Türk ailesi olan Kürümoğullarındandır. İsmet Paşa, 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğmuş, evli ve üç çocuk babasıdır. İsmet Paşa, babasının görevi nedeni ile Sivas'ta ilkokula başlayıp buradan sonra da 1892'de Askeri Rüştiye'ye girerek burada 1895'te okulu bitirmiştir. Daha sonra Sivas Mülkiye İdadisinde (lise) öğrenimine devam etmeye başlamıştır. Sivas'tan 31 Temmuz 1897'de babasının İstanbul'a tayini nedeni ile 6. sınıfta ayrılırken bambaşka bir alandan devam ederek Halıcıoğlu'ndaki Harp okulunun lise kısmını başlamış ve eğitim hayatına burada devam etmiştir. Burada 1900'de liseyi bitirmiş ve 14 Şubat 1901'de de Topçu Harbiye sınıfına girmiştir. Buradan da 1 Eylül 1903'te okulu birincilikle bitirdikten sonra askerlik hayatına Topçu Mülazımı Sanisi (Teğmen) olarak başlamıştır. Burada askeri başarısı ve dehası sayesinde de Erkânı Harbiye (Kurmay) sınıfına geçerek burayı da birincilikle bitirip altın Maarif madalyası almıştır.

Bunların ardından da 1903'te Pangaltı'da bulunan Harp Akademisine girerek buradan da 26 Eylül 1906'da sınıfının birincisi olarak Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuştur. İsmet paşanın bu başarılı eğitim hayatından sonra birincilikle mezun olduğu okullarla asker hayatına fiilen başlamış ve Osmanlı ordusunda bir subay olarak görev almaya başlamıştır. Osmanlı devletinde yemen, balkan cepheleri gibi farklı cephelerde görev alırken daha sonra birinci dünya savaşında da farklı cephelerde görev almıştır. Savaş bittikten sonra da İstanbul'da 4 Ağustos 1919'da Kolordu Komutanlığı yetkileri ile Askeri Şura üyeliğine ve Muamelatı Umumiye Müdürlüğüne atanmıştır. Ve 8 gün sonra bu görevinden alınmıştır.

İsmet İnönü Hangi Cephede Savaşmıştır ve Hangi Cephelerde Mücadele Etmiştir?

Balkan savaşları ile başlayan askeri mücadelesi Birinci Dünya savaşlarında da farklı cephelerde komutan ve subay olarak mücadele vermiştir. Osmanlı devletinin birinci dünya savaşından yenik çıkması üzerine başarı ile savaştığı bu cephelerden ayrılmak zorunda kalarak başkent İstanbul'a dönmüştür. Burada bir süre durduktan sonra İstanbul'da durmak istemeyip Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa 8 Ocak 1920'de Anadolu'ya geçmiştir. Ancak daha sonra davet üzerine İstanbul'a tekrar dönmüştür. Yine daha sonra 16 Mart 1920'de İstanbul'un İşgali üzerine tekrar Anadolu'ya geçmiş burada Anadolu'nun kurtuluşu için mücadele vermeye başlamıştır. Ankara'ya geçmesi ile Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nın en büyük destekçilerinden biri olmuştur.

Mustafa kemal Atatürk, İsmet Paşayı 10 Kasım 1920'de Albay İsmet'i Batı Cephesi Kuzey Kesimi Kumandanlığına atar. Bundan sonraki askeri mücadelesini de Batı Cephesinde Yunanlılara karşı sürdürmeye başlar. Burada Birinci ve İkinci İnönü savaşlarını başarı ile komuta etmeye başlamıştır.