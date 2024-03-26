İsmet İnönü, Cumhuriyet döneminin belirleyici figürlerinden biri olarak tarihimizde önemli bir yere sahip. Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin siyasi ve askeri sahnesinde etkin rol oynamış olan İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sağ kolu olarak bilinir. Halk da onu bu kadar seviyorken, ziyaret etmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. İsmet İnönü'nün mezarı nerede, İsmet İnönü nerede öldü, mezarının yeri belli mi soruları konu bağlamında araştırılıyor.

İsmet İnönü'nün Mezarı Nerede?

İsmet İnönü, Türk siyasi hayatının önemli figürlerinden biri olarak anılmaktadır. 25 Aralık 1973'te vefatının ardından, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan Anıtkabir'deki İsmet İnönü Mezar Odası'na devlet töreniyle defnedilmiştir. Ancak, 12 Eylül 1980 Darbesi'nin ardından Kenan Evren liderliğindeki yönetim, Anıtkabir'deki on iki mezarın başka bir yere nakledilmesi kararı almıştır. Ancak, İnönü'nün kabri bu kararın bir istisnası olmuş ve Anıtkabir'de kalmıştır.

İsmet İnönü Nerede Öldü?

17 Aralık 1973'te ani bir sağlık sorunu yaşayan İsmet İnönü, Pembe Köşk'te tedavi görmüştür. Dokuz gün süren yaşam mücadelesinin ardından, 25 Aralık 1973'te hayatını kaybetmiştir. İnönü'nün vefat ettiği yer, Ankara'nın Çankaya semtinde bulunan Pembe Köşk'tür.

İsmet İnönü'nün Mezarının Yeri Belli Mi?

İsmet İnönü'nün mezar yeri bellidir. İnönü, 28 Aralık 1973'te devlet töreniyle Anıtkabir'deki İsmet İnönü Mezar Odası'na defnedilmiştir.