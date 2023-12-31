Ispanak ile Semizotu Farkı Nedir? Ispanak ve Semizotu Aynı Aileden Mi?

Yeşil yapraklı sebzelerden olan ıspanak ile semizotu, pişirilerek tüketilen bitkilerdir ve her ikisi de sindirim sisteminin çalışmasına destek olur. Ispanak ile semizotu, aşağı yukarı benzer besin değerlerine sahip olduğundan dolayı birbirlerinin yerini tutabilecek alternatiflerdir. Her ikisi de hastalar, yaşlılar ve diyet yapanlar için idealdir. Ispanak ile semizotu farkı nedir ve aynı aileden mi özellikle sebzeseverler tarafından merak edilir.

Ispanak ile Semizotu Farkı Nedir?

Antioksidanlar ile dolu olan semizotu ile demir deposu ıspanak arasındaki belli başlı farklar şu şekilde ifade edilebilir.

1.Ispanaktaki protein oranı semizotundakinden daha fazladır.

2.Semizotunun glisemik indeksi, ıspanaktan daha azdır.

3.Semizotuna kıyasla ıspanak daha fazla enerji içerir.

4.Kalsiyum oranı açısından ıspanak, semizotuna göre daha zengindir.

5.Semizotu, potasyum miktarı açısından ıspanağın gerisindedir.

6.Ispanaktaki A vitamini, semizotundakinden biraz daha fazladır.

7.Semizotundaki C vitamini miktarı, ıspanaktakinden daha düşüktür.

8.Folat ve tiamin açısından da ıspanak çok daha zengin bir kaynaktır.

Ispanak ve Semizotu Hangi Familyaya Ait?

Amaranthaceae familyasından olan ıspanak (Spinacia oleracea), koyu yeşil, uzun ve etli yaprakları olan otsu bir bitkidir. Dünyanın hemen her yerinde yetişen bu bitkinin kökeni, Asya kıtasıdır. İçinde yüksek oranda A, B, C ve E vitaminleri bulunur. Mineraller açısından da zengin olan ıspanak, magnezyum, demir ve kalsiyum ile doludur.

Başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok açıdan sağlık için faydalıdır. Semizotu (Portulaca oleracea) ise semizotugiller familyasındandır ve ıspanak ile bu bakımdan farklıdır. Ispanağın aksine küçük yaprakları ile birçok sapı vardır. Ana vatanı Ortadoğu ve Hindistan olan bu sebzenin, hem yemeği hem de salatası yapılır. Semizotunda da tıpkı ıspanak gibi A, B, C ve E vitaminleri vardır ve demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir.