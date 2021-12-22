İspanya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? İspanya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Avrupa ülkeleri, kişiler tarafından merak edilen ülkelerin başında gelir. Özellikle gençler tarafından en çok ziyaret edilmek istenen ülkelerin başına ise İspanya gelir. İspanya'nın tarihi yapıları ziyaret edilmesinin nedenlerinden biridir.

İspanya hangi kıtada?

Farklı ülkeleri gezmek, tarihini öğrenmek kişilerin hayatları boyunca gerçekleştirmek istedikleri bir eylemdir. Yeni yerler görerek yeni anılar yaratmak isteyen kişiler ziyaret etmek istedikleri ülkeler hakkında araştırma yapar. Bu ülkelerden biri de İspanya'dır. İspanya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? Sorusu da en çok sorulan sorular arasında yer alır.

İspanya Avrupa kıtasında bulunan bir ülkedir. Bu ülke aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de üye ülkeler arasında yer alır. Güney Avrupa ülkesi olduğu için batı Avrupa ülkelerine göre daha sıcak bir iklime sahiptir. Sahilleri ile ünlü olan İspanya'da para birimi de diğer Avrupa Birliği üyelerinde olduğu gibi Euro'dur. Resmi dili İspanyolca olan İspanya dünyada en fazla turist alan ülkelerden de biridir.

İspanya Dünya'nın hangi bölgesinde?

İspanya Avrupa kıtasının güney kısmında yer alır. İspanya'nın kuzey bölgesinde Andorra ve Fransa yer alırken, batı komşusu ise Portekiz'dir. İspanya'nın yüz ölçümü 504 bin 782 kilometre olarak belirtilmektedir. 46 milyondan fazla nüfusu olan İspanya'da en büyük alan İber adasına aittir. Meseta platoları, Guadarrama ve Gredos sıradağları ise ülkenin orta kısmında yer alır. Meseta platoları, Guadarrama ve Gredos sıradağları ülkeyi ikiye ayırır.

Çevresi dağlıklarla kaplı olan platoların kuzey tarafından Kantabriya dağları mevcuttur. İber dağları platoların güneyinde yer alırken Morena sıradağları da güney tarafında yer alır. İspanya hava koşulları açısından da kuzey ve güney bölgelerinde farklılık yaşar. Kuzeybatı Atlantik etkisi altında olan İspanya'da her mevsim yağış görülmektedir.

Ormanlar çok olduğu için genel hava durumu nemlidir. İç kesimlerde ise kış ayları oldukça sert geçer. Güney bölgeleri ise yaz aylarında kurak bir mevsime sahiptir. İspanya'nın sahilleri turistler için çok cazipken aynı şekilde tarihi yapıları da ön plana çıkmaktadır. Dünyanın en fazla turist çeken ülkesi olan bu ülkeye her yıl dünyanın her bölgesinden milyonlarca insan gezmek için gelmektedir.

İspanya hangi yarım kürede yer alır?

Avrupa ülkeleri arasında yer alan İspanya'nın Akdeniz'e ve Kuzey Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Bu ülkenin bulunduğu yarım küre de Kuzey Yarım Küre'sidir. İspanya'nın komşuları güneyde Portekiz, kuzeyde ise Fransa'dır. Halkının yüzde 95'i Katolik olan İspanya'da Hristiyanlık dini yaygındır. İspanya'da resmi dil İspanyolcadır. Ancak ülkede İspanyolca dışında farklı diller de konuşulmaktadır. Katalanca, Baskça ve Aranca ülkede konuşulan dillerdir ve bu diller de resmi olarak tanınır.

İspanya kendi içinde bölgesel olarak farklılıklar olan bir ülkedir. Özellikle Katalan halk ile İspanyol halkı arasında yıllardır devam eden sorunlar bulunur. Bu fark futbolda dahi kendini göstermektedir. Barcelona futbol takımı Katalan bir takımdır ve halkın takımı olarak tanımlanır. Real Madrid ise kralın takımı olarak adlandırılır. Katalanlar İspanya'da bağımsızlık hakkı elde etmek istediklerini yıllardır savunmaya devam etmektedir.