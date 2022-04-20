İspanya Para Birimi Nedir? İspanya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

İspanya, Güney Avrupa'da yer alan hem Akdeniz'e hem de Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan bir ülkedir. Tarihi ve kültürel mirasa açısından oldukça zengin bir ülke olan İspanya aynı zamanda tatilci turistlerin ilgisini çeken sahillere de sahiptir. Bu sebeplerin neticesinde her yıl çok sayıda turist ağırlayan İspanya, Avrupa'nın 5. en büyük ekonomisidir. Birçok ülkeye ihracat yapan İspanya'nın başlıca ihracat kalemleri otomobil, otomobil ve motorlu taşıt aksamları, demir çelik ürünleri ve tekstil ürünleridir. Yıllık ortalama ticaret hacmi 70 milyar dolar rakamına ulaşan İspanya'nın resmi para birimi nedir? İspanya para sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

İspanya Para Birimi Nedir?

İspanya'nın güncel olarak kullandığı resmi para birimi Euro'dur, lakin ülke Euro'ya geçmeden önce 1869 yılından 2002 yılına kadar İspanyol Pesetası ismi verilen para birimini kullanmıştır. İspanyol Pesetasına ait 8 madeni para ve 4 banknot para vardır.

İspanya 2002 yılının Ocak ayında birçok Avrupa ülkesi gibi para birimini Euro ile değiştirmiş ve resmi para birimini Euro yapmıştır. Euro'ya ait 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni para, ayrıca 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro olmak üzere 7 banknot para vardır.

İspanya Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye'nin en büyük 9. ticaret ortağı ülke İspanya'dır. İki ülke arasında gerçekleşen ithalat ihracat ilişkisi oldukça büyük bir hacme sahiptir. Son yılların verilerine göre Türkiye İspanya ticaret hacmi yaklaşık 13 milyar dolar tutarına ulaşmıştır. Bu bilgilere ilaveten iki ülke arasındaki eğitim, iş ve seyahat amaçlı ziyaretler sıklıkla gerçekleşmektedir.

İki ülke arasındaki ticaret ve siyasi ilişkiler doğrultusunda İspanya para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen unsurlardan birisidir. 1 Euro yaklaşık olarak 15.85 Türk Lirasına tekabül eder.

İspanya Para Birimi Sembolü Nedir?

İspanya'nın güncel olarak kullandığı resmi para birimi olan Euro'nun uluslararası para kodu EUR, sembolü ise € şeklindedir.