İspanya’da Saat Kaç? İspanya Türkiye Saat Farkı İle Madrid’de Şu An Saat Kaç?

Meridyenler arası güneşin geçiş hızı 4 dakika olarak biliniyor. Güneş, dünyayı doğudan batıya doğru tarıyor. Bu işlem sırasında güneş bir yerde doğarken, diğer bir yerde ise batıyor. Bu dönüş hızından kaynaklı olarak yerel saat farklılıkları meydana geliyor. Türkiye ve İspanya arasında da bu durumdan dolayı saat farkı görülüyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İspanya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

İspanya ile Türkiye arasında 2 saat fark bulunuyor. İspanya saati, Türkiye saatinden 2 saat geride yer alıyor.

İspanya'da Saat Kaç?

İspanya Türkiye'nin 2 saat gerisinde yer alıyor. Bu nedenle İspanya'da saat sabah 08.00 iken, Türkiye'de saat 10.00'ı gösteriyor.

İspanya Bayrağı Nedir?

İspanya bayrağı, üstten alta 3 yatay şeritten oluşuyor. Bu şeritler yukarıdan aşağı sıralama ile kırmızı, sarı ve kırmızıdır. Sarı kısım iki kat kalın olarak yer alıyor. Sarı şeridin gönder tarafının üzerinde ise ülkenin arması yer alıyor.

İspanya Bayrağının Anlamları Nelerdir?

Ülkenin bayrağının üzerindeki arma, Herkül Sütunları'nın çevrelediği kraliyet mührünü kapsıyor. Sütunlar ise Cebelitarık Boğazı'nın bitimindeki her iki tarafta da yer alan Cebelitarık ve Ceuta burunlarını temsil ediyor. İspanya Krallığı'nın günümüzde kullandığı bayrak, 19 Aralık 1981 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

İspanya Neleriyle Ünlüdür?

İspanya'nın meşhur olduğu pek çok konu bulunuyor. Mutfağı, doğal güzellikleri ve iklimi ile dikkat çeken ülkenin en ünlü olduğu konuları şu şekilde listeleyebiliriz:

Flamenko dansı

Tapas kültürü

İbiza'da partiler

Festivaller

Matador ve boğa

Picasso

Öğle uykusu (Siesta)

İspanya'da Hangi Diller Konuşuluyor?

İspanyolca herkesin bildiği fakat çok fazla konuşmadığı bir dil olarak biliniyor. Barcelona'da Katalanca, Bilbao ve San Sebastian'da ise Baskça konuşuluyor. Galiçya'dakiler ise Galiçyaca konuşuluyor. Bu nedenle İspanyolca 2. bir dil olarak kullanılıyor.

Siesta Saatleri Kaçtan Kaça Kadar?

İspanya, öğle uykusu anlamına gelen siesta kültürüne sahip olmasıyla biliniyor. Öğlen 12.00 ile 16.00 saatleri arasında mola veren İspanyollar, bu süreler içerisinde asla dışarı çıkmıyor ve dükkanlarını da kapatıyorlar.

İspanya'ya Gitmek İçin En İdeal Zaman Nedir?

İspanya, sıcaklığı ile ünlü bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle seyahat etmek için uygun zamanlara dikkat etmek gerekiyor. İspanya Krallığı'na seyahat için en ideal zamanlar mart, mayıs, eylül ve ekim ayları arası olarak biliniyor.

Mart ayından itibaren mayıs ayına kadar sıcaklıklar genelde 12 ila 17 derece arasında seyrediyor. Eylül ve ekim aylarının başlarına kadar ise 17 ila 21 derece arasında sıcaklık değişiyor.