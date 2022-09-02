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Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:47 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:47

İspanyolca Alfabe Harfleri - İspanyol Alfabesi Kaç Harf, Okunuşları, Yazılışları ve Özellikleri Neler?

İspanyolca Alfabe Harfleri - İspanyol Alfabesi Kaç Harf, Okunuşları, Yazılışları ve Özellikleri Neler?

İspanyolca, Dünya genelinde İngilizce ve Almanca dillerinden sonra en çok konuşulan üçüncü dil olarak bilinmektedir. Onlarca ülkede konuşulan İspanyolca, merak edilen diller arasında da yerini almaktadır. Bu sebeple özellikle, İspanyolca alfabe birçok insanın araştırma konusu olmaktadır. Konuşma dilinin yanı sıra yazı dilini de öğrenmek isteyen kişiler İspanyol alfabesi yazılışı hakkında da yeterli bilgi sahibi olmak istemektedir. Peki ya, İspanyolca alfabesi harfleri nelerdir, İspanyolca alfabesi kaç harften oluşur, okunuşları, yazılışları ve özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin birçoğunda resmi dil olarak kullanılan İspanyolca, gerek önemi sebebiyle gerek ise kulağa güzel gelmesi sebebiyle insanların ilgisini çekmektedir. Bu dili öğrenmek isteyen kişilerin ise araştırmalarda başvurdukları konuların başında da, İspanyol alfabesi kaç harf sorusu gelmektedir. İşte haberimiz...

İSPANYOLCA ALFABE HARFLERİ

29 harften oluşan İspanyol alfabesi Hint-Avrupa dil ailesinden ve Roman dilleri kolundan olmaktadır. Dünya üzerinde 500 milyona yakın insan İspanyolca dilini konuşmakta ve İspanyolca alfabe harflerini kullanmaktadır. İspanyolca, Türkçe gibi yazıldığı gibi okunmaktadır. Bunun yanı sıra, telaffuz farklılıkları bulunan çeşitli harfler mevcuttur. İşte, İspanyolca alfabe harfleri;

  • A a
  • B b
  • C c
  • CH ch
  • D d
  • E e
  • F f
  • G g
  • H h
  • İ i
  • J j
  • K k
  • L l
  • LL ll
  • M m
  • N n
  • Ñ ñ
  • O o
  • P p
  • Q q
  • R r
  • S s
  • T t
  • U u
  • V v
  • W w
  • X x
  • Y y
  • Z z

İspanyol Alfabesi Kaç Harf, Okunuşları, Yazılışları ve Özellikleri Neler?

Latin alfabesi ve Türkçe alfabesi gibi, İspanyol alfabesi de 27 harften oluşmaktadır. Yabancı kelimelerde kullanılan ''k ve w'' harfleri dahil edildiği taktirde ise 29 harften oluşmaktadır. Bilinmesi gereken bir detay olarak; ''alfabeto'' olarak tanımlanan İspanyol alfabesinde Türkçeden ve diğer Avrupa dillerinden daha farklı olarak yalnızca 5 sesli harf bulunmaktadır. Bu harfler ise ''a, e, ı, o, u'' olarak bilinmektedir. Bunun sebebi ise, İspanyolca dilinde, tıpkı İngilizce dilinde olduğu gibi ''i, ü, ö harfleri bulunmamaktadır. İspanyol alfabesi içerisinde yer alan harflerin okunuşları ve yazılışları ise şu şekildedir; (sırayla; ''Türkçe karşılığı-yazılışı-okunuşu'');

  • a-a-a
  • b-b-be
  • c-c-se (peltek)
  • ch-ch-çe
  • d-d-de
  • e-e-e
  • f-f-efe
  • g-g-he (genizden)
  • h-h-açe
  • i-i-i
  • j-j-hota (genizden)
  • k-k-ka
  • l-l-ele
  • ll-ll-eye (baskılı)
  • m-m-eme
  • n-n-ene
  • ñ-ñ- enye
  • o-o-o
  • p-p-pe
  • q-q-ku
  • r-r-ere
  • s-s-ese
  • t-t-te
  • u-u-u
  • v-v-ve
  • w-w-uve doble
  • x-x-ekis
  • y-y-i griega
  • z-z-seta (peltek)

İspanyol alfabesinin özellikleri ise şu örnekler ile açıklanabilir;

  • İspanyol alfabesinin Dünya genelinde 500-600 milyon civarı kullanılmasının sebebi; 14-18 yüzyılları arasında Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde kolonileşmesidir.
  • İspanyolcada, tıpkı Almancada olduğu gibi eril ve dişil olarak kelimeler sınıflandırılmıştır.
  • İspanyol alfabesi içerisindeki bazı harfler birden fazla okunuşa ve telaffuza uğrayabilir.
  • Diğer alfabelere göre, İspanyol alfabesindeki bazı harfler, yan yana getirilmiş ve tek bir harf oluşturulmuştur.

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İspanyolca Alfabe Harfleri - İspanyol Alfabesi Kaç Harf, Okunuşları, Yazılışları ve Özellikleri Neler?
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