İspanyolca Alfabe Harfleri - İspanyol Alfabesi Kaç Harf, Okunuşları, Yazılışları ve Özellikleri Neler?

Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin birçoğunda resmi dil olarak kullanılan İspanyolca, gerek önemi sebebiyle gerek ise kulağa güzel gelmesi sebebiyle insanların ilgisini çekmektedir. Bu dili öğrenmek isteyen kişilerin ise araştırmalarda başvurdukları konuların başında da, İspanyol alfabesi kaç harf sorusu gelmektedir. İşte haberimiz...

İSPANYOLCA ALFABE HARFLERİ

29 harften oluşan İspanyol alfabesi Hint-Avrupa dil ailesinden ve Roman dilleri kolundan olmaktadır. Dünya üzerinde 500 milyona yakın insan İspanyolca dilini konuşmakta ve İspanyolca alfabe harflerini kullanmaktadır. İspanyolca, Türkçe gibi yazıldığı gibi okunmaktadır. Bunun yanı sıra, telaffuz farklılıkları bulunan çeşitli harfler mevcuttur. İşte, İspanyolca alfabe harfleri;

A a

B b

C c

CH ch

D d

E e

F f

G g

H h

İ i

J j

K k

L l

LL ll

M m

N n

Ñ ñ

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

İspanyol Alfabesi Kaç Harf, Okunuşları, Yazılışları ve Özellikleri Neler?

Latin alfabesi ve Türkçe alfabesi gibi, İspanyol alfabesi de 27 harften oluşmaktadır. Yabancı kelimelerde kullanılan ''k ve w'' harfleri dahil edildiği taktirde ise 29 harften oluşmaktadır. Bilinmesi gereken bir detay olarak; ''alfabeto'' olarak tanımlanan İspanyol alfabesinde Türkçeden ve diğer Avrupa dillerinden daha farklı olarak yalnızca 5 sesli harf bulunmaktadır. Bu harfler ise ''a, e, ı, o, u'' olarak bilinmektedir. Bunun sebebi ise, İspanyolca dilinde, tıpkı İngilizce dilinde olduğu gibi ''i, ü, ö harfleri bulunmamaktadır. İspanyol alfabesi içerisinde yer alan harflerin okunuşları ve yazılışları ise şu şekildedir; (sırayla; ''Türkçe karşılığı-yazılışı-okunuşu'');

a-a-a

b-b-be

c-c-se (peltek)

ch-ch-çe

d-d-de

e-e-e

f-f-efe

g-g-he (genizden)

h-h-açe

i-i-i

j-j-hota (genizden)

k-k-ka

l-l-ele

ll-ll-eye (baskılı)

m-m-eme

n-n-ene

ñ-ñ- enye

o-o-o

p-p-pe

q-q-ku

r-r-ere

s-s-ese

t-t-te

u-u-u

v-v-ve

w-w-uve doble

x-x-ekis

y-y-i griega

z-z-seta (peltek)

İspanyol alfabesinin özellikleri ise şu örnekler ile açıklanabilir;