Isparta İlçeleri: Isparta İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin en güzel şehirlerinde olan Isparta gülüyle meşhurdur. Üç farklı gölün bulunduğu şehrimiz gerek doğal güzellikleriyle gerek gezilecek görülecek yerlerin fazlalığıyla turistik bir yerdir. Hatta sadece ilçesine bile geziler düzenlenebilmektedir. Eğirdir ilçesi insanların başlıca gezdiği gölü ve lavanta tarlalarıyla insanların beğenisini topladığı yerlerden biridir. Bu yazımızda cennet vatanımızın illerinden biri olan Isparta ilinin ilçelerini, haritasını, nüfusunu ve kaç tane merkez ilçesi olduğunu inceleyeceğiz.

Isparta İlçeleri Nelerdir?

Eğirdir, Kovada ve Gölcük göllerinin bulunduğu Isparta ilimiz doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla birçok kişinin gidip görmek istediği turistik bir şehirdir. Bu şehrin 1 il merkezi ve 12 ilçesi vardır. İlçelerini arasında şunları saymak mümkündür:

Aksu

Atabey

Eğirdir

Gelendost

Gönen

Sütçüler

Keçiborlu

Şarkikaraağaç

Senirkent

Uluborlu

Yalvaç

Yenişarbademli

Isparta'nın İlçeleri Nelerdir?

Isparta ilinin en kalabalık yeri merkeziyken, nüfusu en az olan yeri ise Yenişarbademli ilçesidir. Yenişarbademli nüfusu 3 bin olan eski bir yerleşim yeridir. Merkezden sonra en kalabalık ilçesi Yalvaç ilçesidir.

İlçelerin merkeze uzaklıklarına baktığımızda Atabey ve Gönen merkeze 25 km, Eğirdir 35 km uzaklıkta olarak merkeze en yakın ilçelerdir. Merkeze en uzak ilçelerse 120 km uzaklıkta olarak Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçeleridir.

Isparta Merkez İlçeleri Hangileridir?

Isparta'nın yalnızca il merkezi vardır. Bunun dışındaki yerler normal ilçelerdir. Merkez ilçe en gelişmiş ilçedir. Merkez ilçeden sonra en gelişmiş ilçeler Eğirdir, Uluborlu ve Atabey'dir.

Isparta İlçeler Haritası Nasıldır?

Isparta ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze en yakın ilçeleri rahatlıkla görebilmekteyiz.

Isparta İl Nüfusu Ne Kadardır?

Isparta ilinin nüfusu 445.678'dir. Nüfusun büyük çoğunluğu yani %79,57'si şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 8.946 km2'dir. İlde km2'ye 50 kişi düşmektedir. TÜİK verilerine göre Isparta ilinin nüfus oranının pek değişmediği görülmektedir. Yine TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle birlikte 13 ilçe, 22 belediye ve 204 köy vardır.