İspermeçet Balinası Özellikleri - İspermeçet Balinası Ne İle Beslenir, Nerede Yaşar?

İspermeçet balinası Özellikleri hakkında genellikle merak edilen şeylerden biri de İspermeçet balinası ne yer? Sorusudur. Türkiye'deki denizlerde yaşam çeşitliliği çok fazla olduğu için İspermeçet de pek çok farklı tür ile beslenir. Peki ya denizlerimizde görülen dört balinadan biri olan İspermeçet balinası kaç ayda doğurur? Bu ve benzeri soruların yanıtını kapsamlı bir şekilde içeriğimizde yanıtladık.

İspermeçet Balinası Özellikleri

İspermeçet balinası özellikleri balinanın cinsiyetine göre büyük değişiklikler göstermektedir. Örneğin erkek bir İspermeçet balinası ortalama 15-20 metre boyundayken dişi İspermeçet balinalarının boyu ancak 9-13 metre aralığındadır.

Ağırlıkları da cinsiyetlerine bağlı olarak değişiklik gösteren İspermeçet balinalarının erkekler 45-70 tona kadar ulaşabilirken dişilerde bu ağırlık oranı ancak 15-20 ton kadardır.

Renkleri genel olarak koyu gri şekilde olan bu balinaların bir kısmının karın kısmında beyaz lekeler de bulunabilmektedir. Bu balinaların fizyolojisi incelendiğinde baş bölümlerinin oldukça büyük olduğunu ve bütün vücudun üçte biri kadarını kapladığı tespit edilmiştir.

Dünya üzerindeki en büyük beyne sahip olma özelliğini kendinde bulunduran İspermeçet balinalarının beyni, insan beyninden yaklaşık olarak tam beş kat daha ağırdır. Bu, İspermeçet balinalarının baş bölümlerinin büyüklüğünü açıklamak için oldukça önemli bir veridir.

İspermeçet balinalarının alt çeneleri diğer balinalara göre dar olmakla birlikte ağızlarının içi de beyaz renkle kaplıdır. Dişi balinalar içinde yer almakta olan İspermeçet balinalarının ağız kısmında ortalama olarak 20 ile 26 arası diş bulunurken, sırt yüzgeçleri tümsek biçiminde olan bu balinaların kuyruk boyu da 4,5 metreye varan uzunluklara ulaşabilmektedir.

İspermeçet balinalarının ömrü yaklaşık olarak 70 senedir.

İspermeçet Balinası Ne ile Beslenir?

İspermeçet Balinalarının en genel beslenme kaynağı büyük mürekkep balıkları, balıklar ve foklardır. İspermeçet balinaları bu balıkları avlamak için yaklaşık olarak 1200-1300 metre kadar derinliğe dalıp 1 – 1,5 saat arası kadar nefes tutup avlanabilirler. İspermeçet balinaları kendilerini doyurmak için oldukça fazla oranda beslenmelidirler ve mide yapıları da buna göre şekillenmiştir. İspermeçet balinaları günde ortalama 900 kilo ile 1 ton arasında balık ve mürekkep balığı tüketebilirler.

İspermeçet Balinası Nerede Yaşar?

İspermeçet balinası nerede yaşar? Sorusunun yanıtını araştıran kişilerin rastladığı ilk bilgilerden biri, İspermeçet balinasının Akdeniz'de yaşayan en yaygın balina türü olduğudur. Türkiye'deki dört balina türünden biri olan İspermeçet Balinası aslında tüm okyanuslarda yaşar fakat en yaygın görüldüğü yer Akdeniz ve çevresidir.