İşporta Ne Demek? İşportacı Kime Denir, Ne İşe Yapar ve Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta karşılaşılan bazı sözcüklerin anlamı bilinirken bazılarının bilinmeyebilir. İşporta kelimesi gibi daha önce hiç duyulmayan kelimelerin manası, kökeni ve kullanım alanları daha fazla merak edilir. Bu yazımızda işporta ne demek, işportacı kime denir, ne iş yapar ve ne anlama gelir gibi soruların yanıtlarına yer verdik ve sizler için bu yazımızı derledik.

İşporta Ne Demek?

İşporta kelimesi günlük hayatta karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelime dilimize İtalyancadan girmiştir. İtalyanca "sporta" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre işporta sözcüğünün iki manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Gezici satıcıların sattıkları mallarını koymak için kullandıkları yayvan sepet ya da bu işe yarayan araç

Açıkta yapılan satış

İşporta sözcüğü çoğu kişi tarafından yazım şekli yanlış yazılan sözcüklerden biridir. Birçok yerde yazım şekli "isporta" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazım şekli yanlıştır. Doğru yazım stili "işporta" şeklindedir.

İşportacı Kime Denir?

Son dönemlerde işportacı ile alakalı merak edilen sorulardan biri "işportaya düşmek ne demek, işportacı kime denir" sorusudur. Gezerek satış yapan ve işporta ile ürün satan kişiler, "işportacı" olarak tanımlanmaktadır. Günlük konuşma dilinde mecaz mana taşıyan pek çok sözcük veya ifade kullanılmaktadır. "İşportaya düşmek" ifadesi de sıklıkla kullanılan ifadelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre işportaya düşmek ifadesinin tek bir manası bulunmaktadır. Bu mana şu şekildedir:

Herkes tarafından kullanılmak, değerini veya kıymetini yitirmek

Değeri düşmüş veya değerini kaybetmiş ürünlerin işportacılar tarafından satılması, "işportaya düşmek" manasına gelmektedir.

İşportacı Ne İş Yapar?

Sepetleriyle veya el arabalarıyla sokak sokak gezip mal satan kişiler, işportacı olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler toptancılardan birçok farklı ürün alıp, sokaklarda bu ürünleri pazarlama işini yaparlar. Çoğunlukla ürünleri satmak için kalabalık caddeleri tercih ederler. İşportacı işini yapan kişiler aynı zamanda sokak satıcıları olarak da tabir edilmektedir.