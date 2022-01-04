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Giriş Tarihi: 4.1.2022 13:46 Son Güncelleme: 4.1.2022 13:46

İsrail Hangi Kıtada? İsrail Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

İsrail Hangi Kıtada? İsrail Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

İsrail kuruluşundan bu yana adından çok söz  ettiren bir ülkedir.  1917 yılında Balfour Deklarasyonu ile başlayan ve Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması ile sonuçlanan süreçte İsrail'in adı duyulmaya başlandı. 1948 yılı ile birlikte İsrail devletinin kurulduğu ilan edildi. O günden bu güne şiddet ve zulümleri ile gündem olan İsrail'in nerede olduğu da merak edilmektedir. Peki, İsrail hangi kıtadadır? İsrail hangi yarım kürede yer alır?

Filistin toprakları üzerinde kurulan bir Yahudi devleti olan İsrail, günümüzde ülke topraklarının büyük bir bölümüne sahip durumdadır. Arap Yarımadası çevresinde bulunan bir ülke olan İsrail'in Akdeniz'e de kıyısı bulunmaktadır. İşte, İsrail'in nerede olduğu ve hangi kıtada bulunduğu ile ilgili tüm detaylar...

İsrail hangi kıtada?

İsrail Asya Kıtası'nın Batı kısmında yer almaktadır. Kızıl Deniz'in kuzey kıyılarınd yer alan ülkenin Akdeniz'e de kıyısı bulunmaktadır.

İsrail dünya'nın hangi bölgesinde?

İsrail Arap Yarımadası olarak bilinen bölgeye komşu bir ülkedir. Türkiye'nin güneydoğusunda kalan ülkenin kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye ve doğusunda Ürdün toprakları vardır.

İsrail hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

İsrail Asya Kıtası'nın Batı kıyılarında yer alan ülkedir. Suriye,Lübnan ve Ürdün ülkelerine kara bağlantısı bulunmaktadır.

İsrail hangi yarım kürede yer alır?

İsrail'in hangi yarım kürede olduğu da oldukça merak edilen konular arasındadır. İsrail, kuzey yarım kürede yer alan ülkelerdem biridir. Akdeniz'e kıyısı olan ülke Türkiye'nin de güneydoğusunda yer alan ülkelerdendir.

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İsrail Hangi Kıtada? İsrail Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?
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