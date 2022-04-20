İsrail Para Birimi: İsrail’in Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

İlk para milattan önce 7. yüzyılda Lidya kralı Alyattes tarafından bastırılmıştır. Bu olaydan sonra tüm dünya parayı kullanmaya başlamıştır. Günümüzde İsrail, kendi parasını bastırıp kullanan devletlerden bir tanesidir. Özellikle inanç turizmi yaygın olan bir ülke olduğundan ülkeye farklı para birimleri giriş ve çıkışı oldukça fazladır.

İsrail'in Para Birimi Nedir?

İsrail, resmi adı ile İsrail devleti; 14 Mayıs 1948 yılında David- Ben Gurion öncülüğünde Yahudi Milli Konseyi kuruluşunu ilan etmiştir. Bu ülkenin kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında Mısır ve hem batı hem doğusunda Filistin toprakları olan Gazze ve Batı Şeria ile sınır komşuluğu yapar.

Başkenti Kudüs ve resmi dili İbranice'dir. Para birimi 1 Ocak 1986'dan itibaren "Yeni İsrail Şekeli" olarak karşımıza çıkar. Yeni şekel 100 agora'ya bölünmüştür. Madeni paraları; 10 arogot, ½ şekel, 1 şekel 5 şekel ve 10 şekeldir. Banknotları ise 20 şekel, 50 şekel, 100 şekel ve 200 şekeldir.

İsrail'in Para Birimi Kaç TL'dir ve Sembolü Nedir?

İsrail Devleti'nin para birimi " Yeni İsrail Şekeli" olarak karşımıza çıkar. Yeni İsrail Şekeli, İsrail dışında Batı Şeria ve Gazze Şeridinde bulunan Filistinli tacirler arasında da yasal ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu para biriminin kodu "ILS"dir ve sembolü "₪"tir. 1 Yeni İsrail Şekeli 4,53 Türk Lirasına eşittir. 1 Türk Lirası da 0,22 Yeni İsrail Şekeline eşittir.