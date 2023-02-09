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Haberler Eğitim Haberleri İşrak Vakti Nedir? İşrak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter, Namazı Hangi Vakitte Kılınır?
Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:56 Son Güncelleme: 9.2.2023 14:56

İşrak Vakti Nedir? İşrak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter, Namazı Hangi Vakitte Kılınır?

İşrak vakti nedir sorusu, işrak namazını duyan ve bu namazı kılmak isteyen kişilerin yanıtını araştırdığı bir sorudur. Pek çok kişinin daha önce duymadığı nafile namaz olan işrak namazı hakkında yanıtı merak edilip araştırılan sorular “İşrak vakti ne zaman başlar ve biter, namazı hangi vakitte, kaç gibi kılınır?” şeklinde karşımıza çıkar. Merak edilen bu soruların yanıtlarını sizler için bu yazımızda derledik.

İşrak Vakti Nedir? İşrak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter, Namazı Hangi Vakitte Kılınır?

İşrak vakti, "güneşin doğuşundan ufukta bir/ iki mızrak boyu yükselinceye dek geçen zaman" olarak bilinir. Ancak bu zamanın kaç dakikaya tekabül ettiği yalnızca bu bilgiye bakılarak anlaşılmaz. Bu nedenle "İşrak vakti nedir, ne zaman başlar ve biter?" gibi sorular ortaya çıkar. Ayrıca işrak namazı kılmak isteyen kişiler "İşrak namazı hangi vakitte kılınır, işrak namazı ve duha namazı arasındaki fark nelerdir?" sorularının cevabını doğru bir şekilde öğrenmek isterler.

İşrak Vakti Nedir?

İşrak, güneşim doğumundan ufukta bir ya da iki mızrak boyu yükselinceye dek geçen zamandır. Güneşin ufukta 1 mızrak yükselmesi gök bilimcilere göre beş derece yükselmesi anlamına gelir. Ebu Hanife'ye göre bu süre içerisinde namaz kılmak mekruhtur.

İşrak namazı, sabah namazından sonra güneş doğup, kerahet vakti bittikten sonra 2 veya 4 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır. Diğer nafile namazlar gibi işrak namazını kılanlar bu namazı kuşluk namazından ayrı olarak, kuşluk namazından daha önce kılarlar. Ancak Hz. Peygamber, döneminde öğleden önce "işrak namazı" adı altında bir namaz kıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

İşrak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?

İşrak vakti, güneş doğumundan ile başlar. Güneş beş derece yükseldiği zaman ise biter. Bu zaman ise güneşin doğumundan yaklaşık olarak 30 -45 dakika sonraya tekabül eder. Yani işrak vakti güneşin doğuşu ile başlayıp güneşin doğuşundan 30- 45 dakika sonra biter. Bu arada kılınan namaza işrak namazı adı verilir.

İşrak Namazı İle Duha Namazı Arasındaki Fark Nelerdir?

İşrak namazı 2 rekat kılınır. Duha (kuşluk) namazı ise 2, 4, 6, 8, rekat kılınabilir. İşrak namazının kılınması için doğru zaman güneşin doğması ile başlayan 30- 45 dakikadır. Duha namazının kılınması için doğru zaman ise; güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrası ile güneşin tam dik olarak geldiği zaman arasıdır.

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İşrak Vakti Nedir? İşrak Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter, Namazı Hangi Vakitte Kılınır?
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