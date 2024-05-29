Issız Eş Anlamlısı Nedir? Issız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

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Issız Kelimesinin Anlamı

Issız, Türkçede "insanlardan ve canlılardan yoksun, ıssız, boş" anlamına gelen bir sıfattır. Genellikle, insanların nadiren veya hiç uğramadığı yerler için kullanılır.

Issız Eş Anlamlısı Nedir?

Tenha, kuytu ve yaban kelimeleri ıssız kelimesinin eş anlamlıları olarak kabul edilebilir.

Tenha: İnsanlardan ve canlılıktan uzak, sakin ve sessiz bir yeri ifade eder. Issız kelimesine göre daha az ürkütücü ve daha huzurlu bir anlam taşır.

Kuytu: Gizli, saklı ve ıssız bir köşeyi ifade eder. Issız kelimesine göre daha küçük bir alanı tasvir eder ve gizemli bir hava katar.

Yaban: İnsan eli değmemiş, doğal ve vahşi bir yeri ifade eder. Issız kelimesine göre daha geniş bir alanı kapsar ve vahşi doğanın gücünü vurgular.

Issız Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler ve Cümle İçinde Kullanımı

Yaşlı adam, tenha parkta her gün köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkar, şehrin telaşından uzakta huzur bulurdu.

Şehrin kalabalığından uzakta, kuytu bir sokakta saklı kalmış bir kafe keşfetti.

Yaban bir ormanda kaybolmak, hem tehlikeli hem de özgürleştirici bir deneyimdi.