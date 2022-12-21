İstanbul Adıyaman Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Adıyaman Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

İstanbul, Marmara Bölgesi'nde bulunan bir metropoldür. İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan, çiğköftesiyle meşhur Adıyaman'a yapılan yolculukta birçok alternatif bulunmaktadır. Böylece her iki şehir arası özel aracın dışında otobüs ve uçak yolculuğu sıklıkla tercih edilir. Yolculuk biçimine göre her iki bölge arası mesafe de değişiklik gösterecektir. İstanbul'dan Adıyaman'a yapılan yolculuklarda, mesafenin yanı sıra süre de merak edilmiştir. İstanbul Adıyaman arası yolculukta mesafe, havayolu ve karayolu ulaşımlarında farklılaşacaktır. Bu durumda karayolunu tercih edecekler çok daha uzun sürede hedef şehre ulaşacakken, uçak yolculuğunda bu mesafe ve süre kısalacaktır.

İstanbul Adıyaman Arası Kaç Kilometre?

İstanbul ile Adıyaman arası yolculuk özel araçla Ankara- Tarsus Otoyolu/O-21 üzerinden yapıldığında 1.248,7 km olacaktır. İstanbul ile Adıyaman arası mesafe O-4 üzerinden yapıldığında ise toplam mesafe 1178 kilometredir.

İstanbul ile Adıyaman arası otobüs yolculuğu ortalama 1208 kilometredir. Her iki şehir arası mesafenin fazla olmasından ötürü birçok kişi uçak yolculuğunu tercih etmektedir. İstanbul Adıyaman arası uçak yolculuğu ise 876 kilometre olacaktır

İstanbul Adıyaman Arası Mesafe Kaç Km?

Ülkemizde şehirlerarası yolculukta mesafenin büyük önemi vardır. İstanbul ile Adıyaman arası mesafe de bu noktada araştırılmıştır. İstanbul'dan Adıyaman'a ulaşım karayolu ve havayolu şeklinde yapılmaktadır.

İki şehir arası karayolu mesafesi 1257 kilometredir. İstanbul Adıyaman arası kuş uçuşu mesafesi ise yaklaşık 877,19 kilometre olacaktır.

İstanbul Adıyaman Arası Kaç Saat?

İstanbul ile Adıyaman arası yapılan yolculuklarda mesafenin yanı sıra geçen süre de merak edilmektedir. İstanbul Adıyaman arası yolculuk özel araçla Ankara- Tarsus Otoyolu/O-21 üzerinden yapıldığında toplam süre 13 saattir.

Diğer bir güzergâh olan O-4 üzerinden yapılan yolculukta geçen süre 13 saat 39 dakika olacaktır. İstanbul ile Adıyaman arası uçak yolculuğu ise ortalama 1 saat 15 dakika olarak bilinmektedir.