İstanbul - Bartın Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul - Bartın Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

İstanbul ve Bartın arasında seyahat etme konusunda planlarınız var ise seçtiğiniz ulaşım aracına göre önceden mesafeyi öğrenerek yolculuk süresini hesaplayabilirsiniz. Farklı bölgelerde olmasına rağmen bu iki şehir arasında çok kısa sürede seyahat etme imkanları da bulunur. İstanbul Bartın arası mesafe uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre sorusunun yanıtını sizin için araştırdık.

İstanbul Bartın Arası Kaç Kilometre?

İstanbul Bartın arası mesafe hem karayolunda hem de havayolunda ayrı değerlerle ölçülür. Karayolunda yolların engebeli olması ve dağların mesafeyi uzatması karayolunun daha uzun kilometre değerine sahip olmasına neden olur.

Havayolunda ise kuş uçuşu ölçümlerinin sonuçları dikkate alınır. İstanbul'dan Bartın'a giderken karayolu mesafesi 440 kilometredir. Bu mesafe havayolu açısından ölçüldüğünde ise yaklaşık olarak 298 kilometreye denk gelir.

İstanbul Bartın Arası Mesafe Kaç Km?

İki şehir arasındaki mesafe hem yakıt giderlerini hesaplamak hem de yolculuk süresini tahmin etmek açısından önemlidir. İki şehir arasında özel bir araç ile seyahat edecekseniz yaklaşık olarak 26 litre yakıt tüketmeniz gerekebilir.

İstanbul Bartın Arası Kaç Saat?

Karayolundan iki şehir arasındaki mesafe 440 kilometre olduğu için ortalama olarak 90 km/saat hızla giden bir araç ile 5 saatte İstanbul'dan Bartın'a ulaşmak mümkündür. Bu mesafe otobüs ile 6 saat 30 dakika sürer. Aynı şekilde eğer havayolunu tercih ederseniz bu süre 55 dakika olacaktır.