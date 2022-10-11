İstanbul Batman Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Batman Kaç Kilometre, Ne kadar yakar?

İki şehir arasındaki mesafe hem uçak hem de otobüs ile farklılık gösterir. Uçak ile mesafenin daha olması ve kişilerin molasız bir şekilde seyahat edebilmesi genel olarak havayolunun tercih edilmesini sağlayabilir. İstanbul'dan Batman'a gitmeyi planlıyorsanız yol mesafesi, süre ve tüketilecek yakıt miktarı bakımından tüm bilgileri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İstanbul Batman Arası Kaç Kilometre?

İstanbul Batman arası mesafe karayolu ve havayolu olarak değişik şekilde hesaplanır. Her iki ulaşım şeklinde hem süre hem de mesafe farklıdır. Ancak mesafe otobüs, motosiklet ve özel araçla seyahat edecek kişiler için aynıdır.

Eğer karayolunu kullanmayı düşünüyorsanız mesafe 1559 kilometredir. Bu yolculuk havayolu ile yapılacak ise yol mesafesi 1099 kilometre şeklinde hesaplanır.

İstanbul Batman Arası Mesafe Kaç Km?

İstanbul ve Batman arasındaki mesafenin karayolu açısından önemi son derece büyüktür. Çünkü kişiler kendi araçları ile seyahat edecekleri zaman ne kadar yakıt harcamaları gerektiği konusunda kararsız kalabilirler. Mesafeyi bilmek yakıt miktarı hakkında da tahminlerde bulunma şansı sunar.

İstanbul ve Batman arasında seyahat etmek için 1559 kilometrelik yolu dizel bir araç ile 84,92 litre yakıt ile gidebilirsiniz. Ancak benzinli araçlarla 123,52 litre benzin kullanmanız gerekir.

İstanbul Batman Arası Kaç Saat?

İstanbul'dan Batman'a ulaşabilmek için harcamanız gereken süre de yine ulaşım şekillerine göre farklıdır. Uçak ile seyahat etmek isteyen kişiler 1 saat 57 dakika içerisinde istenilen lokasyona ulaşabilirler. Ancak otobüs ya da kişisel araç tercih edenlerin yolculuk süresi 16 saat civarındadır.