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Giriş Tarihi: 16.8.2022 15:41 Son Güncelleme: 16.8.2022 15:41

İstanbul Bilecik Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Bilecik Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

İstanbul Bilecik Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Bilecik Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul ve Bilecik illeri arasındaki yol mesafesi seyahat edeceklerin bilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’dan Bilecik’e gitmek isteyen kişiler tercih ettikleri ulaşım türüne göre farklı sürelerde ulaşım sağlayabilirler. Bu nedenle de her ulaşım türüne göre hem süre hem de mesafe son derece önemlidir.

İki il arasında seyahat etmek isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de özel araçların harcadığı yakıt miktarıdır. Yakıt miktarı da yol mesafesine göre belirlenen bir durumdur. İstanbul Bilecik arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında…

İstanbul Bilecik Arası Kaç Kilometre?

İstanbul ve Bilecik arasında seyahat etmeyi düşünüyorsanız mesafe konusunda araç tercihi son derece önemlidir. Eğer karayolundan gitmeyi planlıyorsanız 201 kilometre yol mesafesi bulunuyor. Bunun yanında kuş uçuşu mesafe yaklaşık olarak 129 kilometredir.

İstanbul Bilecik Arası Mesafe Kaç Km?

İstanbul Bilecik arası mesafe konusunda tüketilecek yakıt tutarı da yine tercih edilen aracın cinsine göre belirlenmektedir. Eğer dizel araç sahibiyseniz 12 litre yakıt ihtiyacınız olacaktır. Benzinli bir araç kullanıyorsanız yaklaşık olarak 17 litre yakıt gereksinimi bulunur.

İstanbul Bilecik Arası Kaç Saat?

İstanbul'dan Bilecik iline özel araçla gitmek isteyen kişiler 2 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirler. Otobüs ile bu süre 3 saat 30 dakika sürer ve uçak ile yalnızca 40 dakika gibi bir sürede varış sağlamanız mümkün olur.

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İstanbul Bilecik Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Bilecik Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?
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