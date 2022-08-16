İstanbul Bilecik Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Bilecik Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

İki il arasında seyahat etmek isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de özel araçların harcadığı yakıt miktarıdır. Yakıt miktarı da yol mesafesine göre belirlenen bir durumdur. İstanbul Bilecik arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında…

İstanbul Bilecik Arası Kaç Kilometre?

İstanbul ve Bilecik arasında seyahat etmeyi düşünüyorsanız mesafe konusunda araç tercihi son derece önemlidir. Eğer karayolundan gitmeyi planlıyorsanız 201 kilometre yol mesafesi bulunuyor. Bunun yanında kuş uçuşu mesafe yaklaşık olarak 129 kilometredir.

İstanbul Bilecik Arası Mesafe Kaç Km?

İstanbul Bilecik arası mesafe konusunda tüketilecek yakıt tutarı da yine tercih edilen aracın cinsine göre belirlenmektedir. Eğer dizel araç sahibiyseniz 12 litre yakıt ihtiyacınız olacaktır. Benzinli bir araç kullanıyorsanız yaklaşık olarak 17 litre yakıt gereksinimi bulunur.

İstanbul Bilecik Arası Kaç Saat?

İstanbul'dan Bilecik iline özel araçla gitmek isteyen kişiler 2 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirler. Otobüs ile bu süre 3 saat 30 dakika sürer ve uçak ile yalnızca 40 dakika gibi bir sürede varış sağlamanız mümkün olur.