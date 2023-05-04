İstanbul Camileri - En Büyük, En Ünlü, Tarihi İstanbul’daki Camiler ve İsimleri

İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan tek şehir olma özelliğini taşımaktadır. Geçmişten günümüze kadar birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Şehirde, tarihi kültürel dokuyu yansıtan ve ibadet yeri olarak kullanılan çok fazla cami mevcuttur. Bu yazımızda sizler için İstanbul camileri – En büyük, en ünlü, tarihi İstanbul'daki camiler ve isimleri ile ilgili bilgilere yer verdik.

İstanbul'daki Camilerin İsimleri Nelerdir?

İslam'da ibadetin yeri bir hayli büyüktür. Bu yüzden cami gibi değerli yapıların ibadet açısından büyük bir önemi vardır. Cami denildiğinde ilk akla gelen şüphesiz ki Allah'tır. Cami demek, Allah'ın huzurunda olmak demektir. İstanbul, kültür şehri olarak bilinen ve çok sayıda ibadethaneye ev sahipliği yapan bir şehirdir. İstanbul camileri, yalnızca ibadet edilen bir yer değil, bulundukları şehri simgeleyen yapılar olarak da öne çıkmaktadır. Yerli veya yabancı pek çok turistin uğrak noktaları arasında yer alan İstanbul'da görülmeye değer çok sayıda tarihi ve ünlü cami bulunmaktadır. İstanbul'daki ünlü camiler arasında gerek görselliği gerekse tarihi dokusuyla dikkat çeken bazı camiler şunlardır:

Sultanahmet Cami

Süleymaniye Cami

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Yeni Cami

Mihribah Sultan Cami

Şemsi Paşa Cami

Kılıç Ali Paşa Cami

Ortaköy Cami (Büyük Mecidiye Cami olarak da bilinmektedir.)

Valide Sultan Cami

Eyüp Sultan Cami

Fatih Cami

Beyazıt Cami

Yukarıda yer alan camiler, şehrin en meşhur camileri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca bu önemli camiler, her yıl binlerce turist tarafından da ziyaret edilmektedir.

İstanbul'un En Büyük Camileri Hangileridir?

İstanbul, kültürel zenginliği ile dikkat çeken bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih kokan ve geçmişlerin izlerini yansıtan çok sayıda tarihi yapıya sahiptir. Bu yapılar arasında şüphesiz ki camiler de bulunmaktadır. İstanbuldaki camiler, şehrin adeta sembolü olma özelliğini taşımaktadır. Şehirde toplam üç bin iki yüz yetmiş bir tane cami, ibadet yeri olarak hizmet vermektedir. İnanç turizmi bakımından büyük bir öneme sahip olan şehrin en eski camisi ise Galata ilçesinde bulunan Arap Camisidir. Konuyla ilgili birçok kişi İstanbul en büyük camisi hangisi diye merak etmektedir. Şehrin en büyük camisi olarak karşımıza Çamlıca Cami çıkmaktadır. Toplam altı minareye sahip olan bu cami, İstanbul'un Üsküdar semtinde yer almaktadır.