İstanbul Gaziantep Arası Kaç Km ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Gaziantep Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Karayolu ya da havayolu fark etmeksizin İstanbul Gaziantep arasında seyahat edecekseniz yol uzunluğu hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Bu süreçte yol mesafesi uçakla ve kara yolu seyahatinde farklılık gösterir. Aynı zamanda ne kadar sürede istenilen destinasyona varılacağı da farklı olabilir. İstanbul Gaziantep arası uçakla, otobüsle özel araçla kaç kilometre sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

İstanbul Gaziantep Arası Kaç Kilometre?

Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olan İstanbul tüm şehirlerden ulaşım olan bir şehirdir. Aynı zamanda İstanbul'dan tüm şehirlere hem uçak ile hem de otobüs ile ulaşmak mümkün olabilir.

Kişiler kendi araçlarıyla da iki şehir arasında güvenli bir şekilde seyahat edebilir. Ancak iki şehir arasında istenilen zamanda seyahat edilebilmesi için yol mesafesini bilmek gerekir. İstanbul ve Gaziantep arasındaki kilometre uzunluğu yaklaşık olarak 1139 kilometredir.

İstanbul Gaziantep Arası Mesafe Kaç Km?

İstanbul Gaziantep arası mesafe yolların durumuna göre farklı olabilir. Örneğin;

0-4 üzerinden 1100 km mesafededir.

0-4 ve D750/E90 üzerinden 1148 kilometredir.

0-4 ve D200/E88 üzerinden 1173 kilometredir.

Bu durum ulaşım süresine de etki eder. Uçak ile bu mesafe 849 kilometre olarak hesaplanmıştır.

İstanbul Gaziantep Arası Kaç Saat?

İstanbul Gaziantep yol süresi otomobil, otobüs ve uçak ile farklı olabilir. Eğer otomobil ile seyahat edilecek ise 0-4 ve D750/ E90 üzerinden 12 saat 3 dakikada ulaşım sağlamanız mümkündür. 0-4 üzerinden 12 saat 33 dakikada gidebilirsiniz. 0-4 ve D200/E88 üzerinden 13 saat 33 dakikada özel araç ile ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile ulaşım ortalama olarak 16 saat sürer. Uçak ile varış süresi ise 1 saat 37 dakika olarak hesaplanır. Eğer kişiler özel araçları ile gitmeyi planlıyorlarsa dizel araçlarda 43,14 litre, benzinli araçlarda 91,84 Litre yakıta ihtiyaç duyarlar.