İstanbul Gedik Üniversitesi’nden İş Garantili Eğitim Modeli: GEDİK2Work Programı Başlıyor!

Bu yenilikçi programla, eğitim ile iş deneyimini bir araya getirerek mezunlarımızı geleceğe hazırlıyoruz. GEDİK2Work programı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Dijital Oyun Tasarımı bölümlerini tercih edecek olan öğrencilerimiz için tasarlandı.

GEDİK2WORK İLE EĞİTİMDE İLERLE, İŞTE TECRÜBE KAZAN!

İstanbul Gedik Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

GEDİK2Work ile öğrencilerimiz okurken, Teknopark İstanbul'un dinamik ve inovatif ortamında iş deneyimi kazanma şansına sahip olacaklar. Dolayısıyla sınıfı, laboratuvarı ve uygulamayı bir araya getiren bir eğitim sunuyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi hakkında daha fazla detaylı bilgi almak için aday.gedik.edu.tr web sitesini veya kampüslerini ziyaret edebilirsiniz.

NEDEN İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ?

Üniversitemizde sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik deneyimler de kazanmanızı sağlayacak zenginleştirilmiş bir eğitim programı sunuyoruz.

Uygulamalı Eğitim: Donanımlı laboratuvarlarımız, atölyelerimiz ve Gedik Holding başta olmak üzere iş birliği yaptığımız 500'den fazla sanayi kuruluşu ve diğer kurumlarla uygulamalı eğitim fırsatları sağlıyoruz.

Kapsamlı Staj İmkânları: İşbirliği yaptığımız kurumlarla kısa süreli staj ve uzun süreli mesleki eğitim uygulamalarıyla tecrübe kazandırıyor, iş hayatına hazırlıyoruz.

Çift Anadal ve Yandal İmkânı: Ücretsiz çift anadal ile aynı anda iki farklı bölümden mezun olma şansı yakalayabilirsiniz. Ücretsiz yandal programlarımız ile ikinci bir bölümde sertifika elde ederek kendinizi geliştirebilirsiniz.

Erasmus İmkânı: Erasmus imkânı ile küresel bir deneyim sunuyoruz. Yurtdışında 150'den fazla üniversitede kültürler arası eğitim sağlıyoruz.

Yurtdışında Kariyer İmkânı: Mezunlarımıza iş birliklerimiz kapsamında Almanya sanayisinde kariyer olanağı sağlıyoruz.

İş Yaşamının İçinde Eğitim: Yeni eğitim modelimiz Gedik2Work ile okurken çalışarak iş hayatına hazırlıyoruz.

Ayrıcalıklı ve Kesintisiz Burs İmkânı: GEDİKbright ile kariyer planları ve projelerinize özel ÖSYM bursuna ek olarak %100'e varan özel burs imkânı sunuyoruz.

Diploma ile Birlikte Sertifika İmkânı: Sektörde önemli avantajlar sağlayan sertifika programları sunuyoruz.

Mavi Diploma İmkânı: Uluslararası geçerliliğe sahip diploma eki sizi bekliyor.

Start-up Desteği: Kendi işinizi kurmanız için gereken tüm desteği sağlıyoruz. Girişimcilik yolculuğunda yanınızdayız.

Proje Hazırlama Desteği: Akademik ve profesyonel projelerde başarıya ulaşmanız için kapsamlı destek sağlıyoruz. Fikirlerinizi projeye, projelerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz!

Mezuniyet Sonrası İş Bulma İmkânı: Ulusal ve uluslararası güçlü ve geniş sektörel ağımız sayesinde mezunlarımıza istihdam imkânı sağlıyoruz.

Akredite Bölümler: Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, akredite bölümlerde yüksek kaliteli eğitim imkânı sağlıyoruz.

Araştırma Desteği: Yurt içi ve yurt dışında kuluçka merkezlerinde araştırma desteği sağlıyoruz.

Teknoloji Takımlarına Destek: Ulusal ve uluslararası alanda teknolojiye yön veren öğrenci takımlarımıza tam kapsamlı destek sağlıyoruz.

Yenilikçi ve İstihdam Garantili Eğitim Programı: Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen programda, mezunlarımıza yazılım ve dijital dönüşüm odaklı istihdam garantili eğitim veriyoruz.

Üniversitenin sağladığı imkanlar hakkında detaylı bilgi için aday.gedik.edu.tr/universite-imkanlari sayfasını ziyaret edebilirsiniz.