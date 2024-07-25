İstanbul Gedik’te iş garantili eğitim

İstanbul Gedik Üniversitesi, mezunlarını ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen donanımla yetiştiren, bilim, teknoloji ve sanatta geleceği şekillendiren, küresel sürdürülebilirlik ve evrensel bilgi üretimine katkı sunan vizyonuyla üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleştiği bir üniversite olarak ön plana çıkıyor. Geleceği, yenilikçi ve vizyoner projelerle şekillendirme bakış açısıyla eğitim veren İstanbul Gedik Üniversitesi güçlü akademik kadrosu, gelişmiş laboratuvar imkânları ile pratik eğitim fırsatları sunarken, öğrencilerini işletme alanında mesleki eğitim, staj ve kariyer destekleriyle geleceğe hazırlıyor. Ayrıca proje hazırlama, patent başvurusu ve start-up desteği ile yenilikçi fikirleri destekleyen İstanbul Gedik Üniversitesi geniş Erasmus ağı ve uluslararası çalışma imkanları ile öğrencilerine küresel bir perspektif sunuyor. Yurt içinde ve yurt dışında sağladığı araştırma destekleriyle de öğrencilerin akademik başarılarını teşvik ediyor.Merkezi konumda yer alan kampüsleriyle kolay ulaşım imkânı sunan, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin bugün bünyesinde 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yabancı diller yüksekokulu, 21 uygulama ve araştırma merkezi, teknoloji transfer ofisi ve sürekli eğitim merkezi bulunuyor. Aynı zamanda sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini de bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin ilk kurumsal internet üniversite radyosu Radyo Gedik ve Gedik Sanat ile sanatsal ve kültürel faaliyetleri bir arada sunarak öğrencilerine zengin bir akademik deneyim sağlıyor.İstanbul Gedik Üniversitesi'nin, Avrupa'nın en büyük teknoparkı olan Teknopark İstanbul ile geliştirdiği yeni eğitim modeli; alışılagelmiş eğitim politikalarına inovatif bir bakış açısı getiriyor. Program, akademik eğitimle iş deneyimini bir araya getirerek, öğrencilere teorik derslerin yanı sıra saha ve sanayi uygulamaları fırsatı sunarak, mezun olduklarında iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarını sağlayacak.