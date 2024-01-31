İstanbul İsmi Nereden Gelir? Etimolojik Olarak İstanbul Adının Kökeni Nedir?

İstanbul tarih boyunca her açıdan gözbebeği olan bir kent olurken ismi de tartışmalara konu olmuştur. Türkçe bir şehir ismi olan İstanbul'un etimolojik kökeni yüzyıllardır tartışılmıştır. Bilim insanları tarafından gündemden düşmeyen bu tartışma konusu İstanbul ismi nereden gelir, sorusunu merkeze oturtarak, sözcüğün etimolojik kökeni hakkında araştırmalara yol açmıştır. Yine aynı soru bağlamında etimolojik olarak İstanbul adının kökeni nedir, sorusu " İslambol 'İslam bol, İslam dolu" gibi etimolojik bilgilere ulaştırmaktadır.

İstanbul İsmi Nereden Gelir?

İstanbul, uğruna pek çok devletin mücadele ettiği ve geçmişinin çok uzun bir zamana dayandığı en uzun soluklu tarihi şehirlerden biridir. Günümüzde Türkiye topraklarında bulunan İstanbul, pek çok medeniyete ev sahipliği yaparak içinde birden fazla kültürü barındırmıştır. İstanbul'un büyük ve ihtişamlı tarihini beş büyük döneme ayırabiliriz. Bunları: Tarih Öncesi Dönem, Roma İmparatorluğu Dönemi, Bizans İmparatorluğu Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi olarak ayırır ve adlandırırız.

Geçmişte de günümüzde de önemini koruyan bu şehir, pek çok farklı konuda rekabeti üzerine toplarken bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi isminin nereden geldiği, isminin anlamı ve isminin etimolojik kökenidir. Özellikle isminin nerden geldiği ayrıca bir merak konusu olmuş ve bilim insanlarının dikkat noktasını da oluşturmuştur. İstanbul tarih boyunca pek çok farklı isimlerde anılmıştır. Günümüzde İstanbul ismi ile anılan İstanbul'un bu isimden önce bilinen adı ise Kostantiniye'dir.

Etimolojik Olarak İstanbul Adının Kökeni Nedir?

İstanbul'un tarihin farklı dönemlerinde farklı isimlerle anılmıştır. Bu farklı isimlerin nedeni kent tarihinin farklı dönemleri ile ilişkili bulunmaktadır. Söz gelimi tarihi sıraya bakacak olursak bu isimler: Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Kostantiniyye , İslambol ve son olarak İstanbul'dur. Yunanca "eis tin polin" tamlaması "şehirde, şehrin içinde ve şehir içi" anlamlarına gelmektedir. Ermeni kaynaklarında ise MS 2. Yüzyılda Istanbol ya da Istınbol biçiminde anılmıştır.

İslambol ismi ise dar bir kullanım alanına sahip olsa da Kostantiniye adı ile beraber İslambol adı ile de anılmıştır. İstanbul olarak etimolojik kökeni ise "ken'te ya da kent'e" anlamına gelmiştir. İstanbul kelimesi Osmanlı devletinde resmi belgelerine girerek kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet dönemi ile beraber bu isim kullanılmaya devam etmiş ve günümüzde de bu şekilde anılmaktadır.