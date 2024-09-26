İstanbul KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İstanbul’da Nerede Var, Kaç Tane?

KYK yurtları, özel yurtlara göre daha uygun fiyatlıdır. İstanbul, Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip şehirlerinden biri olduğu için KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtlarının sayısı oldukça fazladır. İstanbul KYK yurtları hem kız hem de erkek öğrenciler için birçok imkan sunmaktadır. Kız ve erkek KYK yurtları İstanbul'da nerede var, kaç tane gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise İstanbul'un çeşitli ilçelerine yayılmış durumdadır ve üniversitelere yakın konumlarda hizmet vermektedir.

İstanbul KYK Yurtları

Beşiktaş Öğrenci Yurdu

Adres : Vişnezade Mah. Silahhane Sokak No:1 Maçka Beşiktaş/İstanbul

Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu

Adres : Topkapı Mah.Adnan Menderes Vatan Bulvarı. No:127 Fatih/İstanbul

Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu

Adres : Şehsuvarbey Mah. Cömertler Sok. No:4 Kumkapı Fatih-İstanbul

Çemberlitaş Yurdu

Adres : Binbirdirek Mah. Peykhane Sokak No:20 Cemberlitaş/Fatih

Vezneciler Yurdu

Adres : Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:3 Şehzadebaşı/Fatih/İstanbul

Akkadın Hacı Mustafa Tarman Kız Yurdu

Adres : Merdivenköy Mah. Çömlekçi Çukuru Sokak No:33

Validebağ Öğrenci Yurdu

Adres : A-B Blok:Hasanpaşa Mahallesi Zeamet Caddesi Zerrin Sok No:3 Kadıköy-İstanbul C-D Blok:Hasanpaşa Mah. Ethempaşa Sok. No:17 Acıbadem-Kadıköy/İstanbul

Kız ve Erkek KYK Yurtları İstanbul'da Nerede Var, Kaç Tane?

Bahçeköy Öğrenci Yurdu: Ptt Evleri Mah.Hacıosman Bayırı Cad. No: 20 İç Kapı No: A (Erkek)34453 Sarıyer/İstanbul

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu: Kaptan Paşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak No:8

Darülaceze Öğrenci Yurdu: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak No :2 Şişli İstanbul

Atatürk Öğrenci Yurdu: Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul

Merkezefendi Öğrenci Yurdu: Merkezefendi Mh. Beşevler Sk.No:2 Cevizlibağ-Zeytinburnu/İstanbul

Nilay Aydoğan Öğrenci Yurdu: Alkent 2000 Mahallesi Hadımköy Yolu Cad. No:147/3/1 Büyükçekmece/İstanbul

Sadabad Öğrenci Yurdu: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 Kağıthane/İstanbul

Florya-Beşyol Öğrenci Yurdu: Adres: Beşyol Mh. Beşyol Yanyolu Sok. No:29 Küçükçekmece/İstanbul

Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu: Kartaltepe Mah./Kartaltepe Yan Yol Sok. No:20 Küçükçekmece/İstanbul

İstanbul-Biruni Öğrenci Yurdu: Beşyol Mah. Cami Sok. 20/1 Küçükçekmece/İstanbul

Avcılar-Atatürk Kız Yurdu: Üniversite Mah. Kamp Sok No:2

Prof.Dr.Halil İnalcık Öğrenci Yurdu: Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak 31/8 Avcılar/İstanbul

Cerrah Mehmet Paşa Öğrenci Yurdu: Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak 31/4 Avcılar/İstanbul

Bahçelievler Yenibosna Öğrenci Yurdu: 29 Ekim Cad. No:15 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu: Gençosman Mahallesi Ensar Cd.No:2 / 2

İstanbul- Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu: Gençosman Mahallesi Ensar Caddesi No: 4a Ytü Davutpaşa Güngören/İstanbul

Mimar Sinan Öğrenci Yurdu: Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi No: 91 Maltepe/İstanbul

Aliya İzzetbegoviç Öğrenci Yurdu: Başıbüyük Mah. Candostum Sok.No:1 Maltepe/İstanbul

Haydar Aliyev Öğrenci Yurdu: Marmara Üniversitesi Rte Kampüsü Yanı Başıbüyük Mahallesi Candostum Sokak No:1 Maltepe/İstanbul

Piri Reis Öğrenci Yurdu: İstasyon Mah. Hatboyu Cad. No:53 Tuzla/İstanbul

Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu: Atatürk Mah. Girne Cad. No: 2 Ataşehir/İstanbul

Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu: Ziya Gökalp Mahallesi Muhsin Ertuğrul Caddesi No: 2 İkitelli-Başakşehir/İstanbul

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu: Atatürk Mah. Sedef Sok.10-12 Kıraç Esenyurt

Mahir İz Öğrenci Yurdu: Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi No:26 Esenyurt/İstanbul

Esenyurt Kız Öğrenci Yurdu: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İstanbul

1453 Öğrenci Yurdu: Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No:50/2 Esenyurt/İstanbul

İyimaya Öğrenci Yurdu: Osmangazi Mahallesi Erguvan Sokak No:8 Sancaktepe/İstanbul