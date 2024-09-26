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Giriş Tarihi: 26.9.2024 11:16 Son Güncelleme: 26.9.2024 11:16

İstanbul KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İstanbul’da Nerede Var, Kaç Tane?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilere hem barınma hem de maddi destek sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. KYK yurtları, devlet destekli olup, uygun fiyatlı ve öğrencilere güvenli bir konaklama imkanı sunar. İstanbul KYK yurtları öğrencilere devlet desteği ile sunulduğu için maddi açıdan avantajlıdır. Kız ve erkek KYK yurtları İstanbul’da nerede var, kaç tane gibi konular şehirde birçok devlet üniversitesi bulunduğu için önemlidir.

İstanbul KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İstanbul’da Nerede Var, Kaç Tane?

KYK yurtları, özel yurtlara göre daha uygun fiyatlıdır. İstanbul, Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip şehirlerinden biri olduğu için KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtlarının sayısı oldukça fazladır. İstanbul KYK yurtları hem kız hem de erkek öğrenciler için birçok imkan sunmaktadır. Kız ve erkek KYK yurtları İstanbul'da nerede var, kaç tane gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise İstanbul'un çeşitli ilçelerine yayılmış durumdadır ve üniversitelere yakın konumlarda hizmet vermektedir.

İstanbul KYK Yurtları

  • Beşiktaş Öğrenci Yurdu

Adres : Vişnezade Mah. Silahhane Sokak No:1 Maçka Beşiktaş/İstanbul

  • Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu

Adres : Topkapı Mah.Adnan Menderes Vatan Bulvarı. No:127 Fatih/İstanbul

  • Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu

Adres : Şehsuvarbey Mah. Cömertler Sok. No:4 Kumkapı Fatih-İstanbul

  • Çemberlitaş Yurdu

Adres : Binbirdirek Mah. Peykhane Sokak No:20 Cemberlitaş/Fatih

  • Vezneciler Yurdu

Adres : Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:3 Şehzadebaşı/Fatih/İstanbul

  • Akkadın Hacı Mustafa Tarman Kız Yurdu

Adres : Merdivenköy Mah. Çömlekçi Çukuru Sokak No:33

  • Validebağ Öğrenci Yurdu

Adres : A-B Blok:Hasanpaşa Mahallesi Zeamet Caddesi Zerrin Sok No:3 Kadıköy-İstanbul C-D Blok:Hasanpaşa Mah. Ethempaşa Sok. No:17 Acıbadem-Kadıköy/İstanbul

Kız ve Erkek KYK Yurtları İstanbul'da Nerede Var, Kaç Tane?

  • Bahçeköy Öğrenci Yurdu: Ptt Evleri Mah.Hacıosman Bayırı Cad. No: 20 İç Kapı No: A (Erkek)34453 Sarıyer/İstanbul

  • Şişli Erkek Öğrenci Yurdu: Kaptan Paşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak No:8

  • Darülaceze Öğrenci Yurdu: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak No :2 Şişli İstanbul

  • Atatürk Öğrenci Yurdu: Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul

  • Merkezefendi Öğrenci Yurdu: Merkezefendi Mh. Beşevler Sk.No:2 Cevizlibağ-Zeytinburnu/İstanbul

  • Nilay Aydoğan Öğrenci Yurdu: Alkent 2000 Mahallesi Hadımköy Yolu Cad. No:147/3/1 Büyükçekmece/İstanbul

  • Sadabad Öğrenci Yurdu: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 Kağıthane/İstanbul

  • Florya-Beşyol Öğrenci Yurdu: Adres: Beşyol Mh. Beşyol Yanyolu Sok. No:29 Küçükçekmece/İstanbul

  • Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu: Kartaltepe Mah./Kartaltepe Yan Yol Sok. No:20 Küçükçekmece/İstanbul

  • İstanbul-Biruni Öğrenci Yurdu: Beşyol Mah. Cami Sok. 20/1 Küçükçekmece/İstanbul

  • Avcılar-Atatürk Kız Yurdu: Üniversite Mah. Kamp Sok No:2

  • Prof.Dr.Halil İnalcık Öğrenci Yurdu: Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak 31/8 Avcılar/İstanbul

  • Cerrah Mehmet Paşa Öğrenci Yurdu: Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak 31/4 Avcılar/İstanbul

  • Bahçelievler Yenibosna Öğrenci Yurdu: 29 Ekim Cad. No:15 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul

  • Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu: Gençosman Mahallesi Ensar Cd.No:2 / 2

  • İstanbul- Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu: Gençosman Mahallesi Ensar Caddesi No: 4a Ytü Davutpaşa Güngören/İstanbul

  • Mimar Sinan Öğrenci Yurdu: Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi No: 91 Maltepe/İstanbul

  • Aliya İzzetbegoviç Öğrenci Yurdu: Başıbüyük Mah. Candostum Sok.No:1 Maltepe/İstanbul

  • Haydar Aliyev Öğrenci Yurdu: Marmara Üniversitesi Rte Kampüsü Yanı Başıbüyük Mahallesi Candostum Sokak No:1 Maltepe/İstanbul

  • Piri Reis Öğrenci Yurdu: İstasyon Mah. Hatboyu Cad. No:53 Tuzla/İstanbul

  • Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu: Atatürk Mah. Girne Cad. No: 2 Ataşehir/İstanbul

  • Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu: Ziya Gökalp Mahallesi Muhsin Ertuğrul Caddesi No: 2 İkitelli-Başakşehir/İstanbul

  • Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu: Atatürk Mah. Sedef Sok.10-12 Kıraç Esenyurt

  • Mahir İz Öğrenci Yurdu: Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi No:26 Esenyurt/İstanbul

  • Esenyurt Kız Öğrenci Yurdu: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İstanbul

  • 1453 Öğrenci Yurdu: Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No:50/2 Esenyurt/İstanbul

  • İyimaya Öğrenci Yurdu: Osmangazi Mahallesi Erguvan Sokak No:8 Sancaktepe/İstanbul

  • Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu: Abdurrahman Gazi Mah. Ravza Cad. No:4 Sancaktepe/İstanbul

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İstanbul KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İstanbul’da Nerede Var, Kaç Tane?
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