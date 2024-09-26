İstanbul KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İstanbul’da Nerede Var, Kaç Tane?

KYK yurtları, özel yurtlara göre daha uygun fiyatlıdır. İstanbul, Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip şehirlerinden biri olduğu için KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurtlarının sayısı oldukça fazladır. İstanbul KYK yurtları hem kız hem de erkek öğrenciler için birçok imkan sunmaktadır. Kız ve erkek KYK yurtları İstanbul'da nerede var, kaç tane gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise İstanbul'un çeşitli ilçelerine yayılmış durumdadır ve üniversitelere yakın konumlarda hizmet vermektedir.
Beşiktaş Öğrenci Yurdu
Adres : Vişnezade Mah. Silahhane Sokak No:1 Maçka Beşiktaş/İstanbul
Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu
Adres : Topkapı Mah.Adnan Menderes Vatan Bulvarı. No:127 Fatih/İstanbul
Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu
Adres : Şehsuvarbey Mah. Cömertler Sok. No:4 Kumkapı Fatih-İstanbul
Çemberlitaş Yurdu
Adres : Binbirdirek Mah. Peykhane Sokak No:20 Cemberlitaş/Fatih
Vezneciler Yurdu
Adres : Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:3 Şehzadebaşı/Fatih/İstanbul
Akkadın Hacı Mustafa Tarman Kız Yurdu
Adres : Merdivenköy Mah. Çömlekçi Çukuru Sokak No:33
Validebağ Öğrenci Yurdu
Adres : A-B Blok:Hasanpaşa Mahallesi Zeamet Caddesi Zerrin Sok No:3 Kadıköy-İstanbul C-D Blok:Hasanpaşa Mah. Ethempaşa Sok. No:17 Acıbadem-Kadıköy/İstanbul
Bahçeköy Öğrenci Yurdu: Ptt Evleri Mah.Hacıosman Bayırı Cad. No: 20 İç Kapı No: A (Erkek)34453 Sarıyer/İstanbul
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu: Kaptan Paşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak No:8
Darülaceze Öğrenci Yurdu: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak No :2 Şişli İstanbul
Atatürk Öğrenci Yurdu: Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul
Merkezefendi Öğrenci Yurdu: Merkezefendi Mh. Beşevler Sk.No:2 Cevizlibağ-Zeytinburnu/İstanbul
Nilay Aydoğan Öğrenci Yurdu: Alkent 2000 Mahallesi Hadımköy Yolu Cad. No:147/3/1 Büyükçekmece/İstanbul
Sadabad Öğrenci Yurdu: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 Kağıthane/İstanbul
Florya-Beşyol Öğrenci Yurdu: Adres: Beşyol Mh. Beşyol Yanyolu Sok. No:29 Küçükçekmece/İstanbul
Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu: Kartaltepe Mah./Kartaltepe Yan Yol Sok. No:20 Küçükçekmece/İstanbul
İstanbul-Biruni Öğrenci Yurdu: Beşyol Mah. Cami Sok. 20/1 Küçükçekmece/İstanbul
Avcılar-Atatürk Kız Yurdu: Üniversite Mah. Kamp Sok No:2
Prof.Dr.Halil İnalcık Öğrenci Yurdu: Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak 31/8 Avcılar/İstanbul
Cerrah Mehmet Paşa Öğrenci Yurdu: Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak 31/4 Avcılar/İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Öğrenci Yurdu: 29 Ekim Cad. No:15 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul
Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu: Gençosman Mahallesi Ensar Cd.No:2 / 2
İstanbul- Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu: Gençosman Mahallesi Ensar Caddesi No: 4a Ytü Davutpaşa Güngören/İstanbul
Mimar Sinan Öğrenci Yurdu: Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi No: 91 Maltepe/İstanbul
Aliya İzzetbegoviç Öğrenci Yurdu: Başıbüyük Mah. Candostum Sok.No:1 Maltepe/İstanbul
Haydar Aliyev Öğrenci Yurdu: Marmara Üniversitesi Rte Kampüsü Yanı Başıbüyük Mahallesi Candostum Sokak No:1 Maltepe/İstanbul
Piri Reis Öğrenci Yurdu: İstasyon Mah. Hatboyu Cad. No:53 Tuzla/İstanbul
Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu: Atatürk Mah. Girne Cad. No: 2 Ataşehir/İstanbul
Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu: Ziya Gökalp Mahallesi Muhsin Ertuğrul Caddesi No: 2 İkitelli-Başakşehir/İstanbul
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu: Atatürk Mah. Sedef Sok.10-12 Kıraç Esenyurt
Mahir İz Öğrenci Yurdu: Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi No:26 Esenyurt/İstanbul
Esenyurt Kız Öğrenci Yurdu: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İstanbul
1453 Öğrenci Yurdu: Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No:50/2 Esenyurt/İstanbul
İyimaya Öğrenci Yurdu: Osmangazi Mahallesi Erguvan Sokak No:8 Sancaktepe/İstanbul
Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu: Abdurrahman Gazi Mah. Ravza Cad. No:4 Sancaktepe/İstanbul