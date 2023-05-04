İstanbul Müzeleri - En Ünlü ve Tarihi İstanbul’daki Müzeler ve İsimleri

İstanbul'daki tarihi müzeler son derece popüler gezi noktaları arasındadır. Dışarıdan şehre gelen yerli ve yabancı turistler Anadolu ve Avrupa Yakasındaki müzeler ile dolu dolu zaman geçirebilmektedir. Bununla birlikte İstanbul ücretsiz müzeler bakımından da farklı alternatiflere sahiptir. Bu müzeleri para ödemek gezmek mümkün olur. Sizler için en ünlü ve tarihi İstanbul'daki müzeler ve isimleri hakkında en detaylı bilgileri paylaştık.

İstanbul Müzeleri

İstanbul doğal ve tarihi güzellikleri ile öne çıkan şehirler arasında yer alır. Dünyanın en gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, her geleni kendine hayran bırakacak mekanlara sahiptir. Özellikle müze sayısı oldukça fazladır. Bu da ziyaretçilerin şehre geldiklerinde gezmek için birçok farklı alternatif sunar. Müzeler içerisinde arkeoloji alanı yanında çeşitli sanat müzeleri de bulunur. En merak edilen ve ziyaret edilen müzeleri arasında ise şunlar yer almaktadır:

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Topkapı Sarayı

Rahmi M. Koç Müzesi

Kariye Müzesi

Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi

Sakıp Sabancı Müzesi

Rumeli Hisarı

Masumiyet Müzesi

İstanbul Modern

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Pera Müzesi

Gibi birçok önemli müze bulunmaktadır. Özellikle birçok sanat ve tarihsel özellikleri ile öne çıkan eserin korunmasında önemli bir yere sahiptirler.

İstanbul'da Kaç Tane Müze Var?

İstanbul birçok önemli özelliği ile öne çıkan bir şehirdir. Bu özelliklerine müzeleri de dahildir. En nadide eserlerin sergilendiği müzeler içerisinde tarih, sanat ve daha birçok farklı alanda eserler bulunmaktadır. İstanbul müze yönünden en zengin şehirlerdendir. Şehirde toplamda 57 tane müze bulunur. Bu müzelerin bir kısmı tarihi mekanların bizzat kendisinden oluşurken bir kısmı daha sonra inşa edilerek oluşturulan yapılardır. Bu açıdan şehirde çok sayıda müze yer almaktadır.