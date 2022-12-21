İstanbul Sakarya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Sakarya Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Marmara Bölgesi'nin iki gözde şehri olan İstanbul ve Sakarya arası birkaç saatlik mesafeye sahiptir. Bu nedenle iki şehir arasında yılın her dönemi günü birlik ziyaretler yapmakta mümkündür. Dilerseniz İstanbul Sakarya arası kaç kilometre, nasıl gidebilirsiniz bir araya derleyelim.
İstanbul Sakarya Arası Kaç Kilometre?
Doğal güzellikleri, müzeleri, bol yeşil alanları ve tarihi dokularıyla dikkat çeken Sakarya, İstanbul'a 156,6 km uzaklıkta yer alır. İster günü birlik isterseniz de hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz şehre İstanbul üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Üstelik farklı ulaşım araçlarını da kullanmanız mümkün.
İstanbul Sakarya Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?
İstanbul Sakarya arasındaki karayolu ulaşımı Kuzey Marmara Otoyolu kullanılarak yapılır. Farklı ulaşım araçları için bu mesafeyi km ve saat bazında ele alırsak;
- İstanbul Sakarya arası uçak seyahati yapmak isterseniz Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nı kullanmanız gerekir. Sakarya'ya 30 km uzaklıkta bulunan bu havalimanı 1 yılı aşkın süredir ticari uçuş yapmadığı için açılışı beklemeniz gerekecek. O sebeple bu seçeneği elemeniz gerekebilir.
- İstanbul Sakarya arası otobüsle kaç saat diye araştırırsanız karşınıza birbirinden farklı birçok otobüs firması çıkacaktır. Genel olarak 3 ila 3,5 saat süren bu seyahat sizin hangi otogardan bineceğinizle de alakalıdır. Elbette şehrin yoğun trafiği de bu süreyi etkileyebilir.
- Kendi özel aracınızla İstanbul Sakarya arasında toplamda 156 km yol kat edeceksiniz. Hızınıza göre bu süre 2 – 2,5 saat sürebilir. Yakıtınız da aracınızın performansına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.