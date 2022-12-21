İstanbul Sakarya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İstanbul Sakarya Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

Marmara Bölgesi'nin iki gözde şehri olan İstanbul ve Sakarya arası birkaç saatlik mesafeye sahiptir. Bu nedenle iki şehir arasında yılın her dönemi günü birlik ziyaretler yapmakta mümkündür. Dilerseniz İstanbul Sakarya arası kaç kilometre, nasıl gidebilirsiniz bir araya derleyelim.

İstanbul Sakarya Arası Kaç Kilometre?

Doğal güzellikleri, müzeleri, bol yeşil alanları ve tarihi dokularıyla dikkat çeken Sakarya, İstanbul'a 156,6 km uzaklıkta yer alır. İster günü birlik isterseniz de hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz şehre İstanbul üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Üstelik farklı ulaşım araçlarını da kullanmanız mümkün.

İstanbul Sakarya Arası Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

İstanbul Sakarya arasındaki karayolu ulaşımı Kuzey Marmara Otoyolu kullanılarak yapılır. Farklı ulaşım araçları için bu mesafeyi km ve saat bazında ele alırsak;