İstanbul Ticaret’e en itibarlı ödül

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2001 yılında üye sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise beşinci odası konumundaki İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 73 öğrenciyle kuruldu. 21'inci yılı geride bırakan üniversite bugün 1200'ü 90 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenci olmak üzere yaklaşık 10 bin öğrencisiyle akademik faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul'un önde gelen semtlerinden Sütlüce ve Küçükyalı'da konumlanan yerleşkelerinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel eğitimin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte araştırma yapabilme imkânları bir arada bulunuyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi, sektörünün en önemli standartlarından biri olan The ONE Awards'ta özel eğitim kurumları kategorisinde yılın en itibarlı eğitim kurumu seçildi. Üniversite bünyesinde 6 fakülte, İngilizce hazırlık bölümü, siber güvenlik ve bilgisayar işletmenliği bölümleri bulunan bir meslek yüksekokulu ve 5 enstitü ile araştırma ve uygulama merkezleri yer alıyor.Akademik bilgi, birikim ve tecrübenin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası'nın kurumsal desteğini de alarak büyüyen üniversite, öğrencilerine sadece uluslararası geçerliliği olan bir diploma değil, aynı zamanda şehrin içindeki kampüs hayatıyla, iş hayatının network imkânlarıyla ve akademik yönlü tecrübenin buluştuğu eğitim ortamlarında standartları yüksek bir gelecek vaat ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi, başarının ödüllendirildiği öğrenci odaklı bir şehir üniversitesi. Öğrencilerinin sosyal hayattan kopmadan öğrenim görmeleri ve üniversiteden aldıkları güçle gurur duyulacak sosyal sorumluluk projelerine imza atmaları en önemli farklılıklarından biri olarak öne çıkıyor.Üniversite, İTO'nun kurumsal desteği sayesinde öğrencilerine sadece uluslararası geçerliliği olan bir diploma değil, iş hayatının network imkânlarıyla ve akademik yönlü tecrübenin buluştuğu eğitim ortamlarında standartları yüksek bir gelecek vaat ediyor. Üniversitede Teknoloji Transfer Ofisi'nin yanısıra 13 uygulama merkezinde çok sayıda proje yürütülüyor. Üniversite gelen tüm projeleri değerlendiriyor ve destekliyor ya da danışmanlık vererek bazı kurumlardan destek alabilecek seviyeye getiriyor.İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisans ve yükseklisans eğitimlerini, teorik ve pratik derslerini başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, yükseköğretim diplomalarına ek olarak Mavi Diploma (DE) ile mezun oluyor. Mezun olduktan sonra yurtdışında eğitimine devam etmek isteyen veya yurtdışında çalışmak isteyen mezunlar, mavi diploma ile diğer adaylardan bir adım önde oluyor.