İstanbul Topkapı Üniversitesi’nden sıra dışı burs

3 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Puan ve başarı sıralarını dikkate alarak üniversite ve bölüm araştırmalarını sürdüren adaylar, fiziki ve online ziyaretler ile bilgi toplamaya çalışıyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi, Sıra Dışı Tercih Bursu, sektör deneyimli akademik kadrosu, fiziki olanakları ve yükseköğretimi kolaylaştıran uygulamaları ile dikkat çekiyor. Peki Sıra Dışı Tercih Bursu nasıl kazanılıyor? Tercih listesinin ilk 5 sırasında İstanbul Topkapı Üniversitesinden en az bir önlisans ya da lisans programına yer veren adaylar, bu tercihlerden birine yerleşmesi halinde yüzde 40'a varan tercih bursu kazanıyor. Üniversite adaylarının kalan tercih haklarında da İstanbul Topkapı Üniversitesi'nden bir lisans ya da ön lisans bölümüne yer vermesi halinde, tercih ettiği bölümlerden hangisine yerleştiğine bakılmaksızın Sıra Dışı Tercih Bursu'ndan faydalanma hakkı kazanıyor.İstanbul Topkapı Üniversitesi ÖSYM ve Sıra Dışı Tercih Bursu'na ek olarak yüzde 5 Online Başvuru Bursu da sağlıyor. Tercih listesiyle birlikte 0 (530) 961 42 92 numaralı WhatsApp hattından alanında uzman tercih danışmanları ve rehber öğretmenlerden destek alan üniversite adayları önemli bir avantaj daha kazanıyor.İsmi yeni olsa da güçlü bir eğitim geleneğine sahip olan İstanbul Topkapı Üniversitesi, 2009 yılında Plato Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuştu. 2016 yılında Ayvansaray Üniversitesi adıyla lisans programlarını açan üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığı'na 2019 yılında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gelmişti. Kırmızı'nın yönetime gelmesiyle eğitim yatırımlarını artıran ve İstanbul Topkapı Üniversitesi adıyla yenilenen yükseköğretim kurumu, şehrin merkezinde yer alan yerleşkelerinde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor.Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin yer aldığı Balat Yerleşkesi de öğrenci ve ziyaretçileri adeta büyülüyor. Cumbalı mimarisi, estetiğin ön planda tutulduğu fiziki yapısı, şehrin merkezinde olmasına rağmen sunduğu geniş yerleşke ortamı ile dikkat çeken Balat Yerleşkesi, yıl içerisinde çok sayıda kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencilerinin eğitim-öğretimi için kurgulanan Şişli Yerleşkesi'nde, modern mutfak ve derslikler ile sektörün önemli isimleri ders ve atölyelerde bir araya geliyor. Şişli'de yer alan yerleşkede, Türk mutfağının zenginliklerini tüm dünyaya yayacak profesyoneller yetişiyor.Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, öğrenim sürecini Levent'te bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yerleşkesinde sürdürüyor. Açık ve kapalı yüzme havuzu, tartan pist, basketbol, voleybol ve hentbol sahaları, tenis kortu, e-spor merkezi gibi sporun birçok alanına temas eden uygulama alanları öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Spor basınının kalbi olan TSYD böylece, geleceğin spor insanlarının gelişiminde önemli rol oynuyor.