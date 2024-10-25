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Giriş Tarihi: 25.10.2024 11:58 Son Güncelleme: 25.10.2024 11:58

İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? İÜ Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

İstanbul Üniversitesi, ülkemizin en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Üniversite, ulusal ve uluslararası akreditasyonlara sahip programlarıyla tanınır ve mezunlarının istihdam oranları oldukça yüksektir. Bununla ilgili olarak, İstanbul Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir ve sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri sıkça sorulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? İÜ Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

1453 yılında kurulan İstanbul Üniversite, akademik çalışmaları ile takdir kazanmaktadır. Buna ek olarak, çeşitli fakülteleri ve bölümleriyle öğrencilere kaliteli eğitim sunmaktadır. Ayrıca, araştırma faaliyetleri ve yayınlarıyla da dikkat çekmektedir. Öğrencilerine sunduğu sosyal ve kültürel olanaklarla ünlü olan İstanbul Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir ve sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri oldukça merak uyandırıcıdır.

İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite kapsamında sunulan bölümler oldukça çeşitlidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Lisans Programları

  • Coğrafya

  • Çocuk Gelişimi

  • Egzersiz ve Spor Bilimleri

  • Felsefe

  • İktisat

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • İş Sağlığı ve Güvenliği

  • İşletme

  • Rekreasyon

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  • Sosyoloji

  • Tarih

  • Uluslararası Girişimcilik

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Önlisans Programları

  • Bilgisayar Programcılığı

  • Çocuk Gelişimi

  • E-ticaret Pazarlama

  • Grafik Tasarımı

  • İlahiyat

  • İş Sağlığı ve Güvenliği

  • İşletme Yönetimi

  • Kültürel Miras ve Turizm

  • Laborant ve Veteriner Sağlık

  • Marka İletişimi

  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

  • Sosyal Hizmetler

  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

  • Yaşlı Bakımı

  • Web Tasarımı ve Kodlama

Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında, mevcut bir üniversite öğrencisi veya mezunu olanlar, herhangi bir sınava girmeden bu programlara kayıt yaptırabilirler. Bu programlar, özellikle açık ve uzaktan eğitim fakültesi (AUZEF) aracılığıyla öğrencilere sunulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Kimler Başvurabilir?

İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite programına başvurmak için belli başlı bazı şartlar bulunmaktadır. Bu programlara kimlerin başvurabileceğine dair detaylar ise su şekilde:

  • Ön lisans öğrencileri veyahut mezunları, ön lisans programlarına başvurabilirler.

  • Lisans öğrencileri ile mezunlarının, hem ön lisans hem de lisans programlarına başvuruda bulunma hakları bulunmaktadır.

  • Yabancı uyruklu öğrenciler arasında, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans veya ön lisans programlarına kayıtlı ya da mezun olanların başvuru hakkı vardır.

  • Yurt dışında eğitim alanlar ise yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirip YÖK'ten denklik belgesi alarak başvurabilirler.

Ancak, bazı kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Herhangi bir üniversitenin ön lisans veya lisans programlarında kaydı bulunmayanların veya bu programlardan ilişiği kesilenlerin başvuru yapmaya hakkı yoktur. Başvuru süreci ve detaylı bilgi için İstanbul Üniversitesi'nin resmi web sitesi'nin ziyaret edilmesinde fayda vardır.

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İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? İÜ Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri
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