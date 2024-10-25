İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? İÜ Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

1453 yılında kurulan İstanbul Üniversite, akademik çalışmaları ile takdir kazanmaktadır. Buna ek olarak, çeşitli fakülteleri ve bölümleriyle öğrencilere kaliteli eğitim sunmaktadır. Ayrıca, araştırma faaliyetleri ve yayınlarıyla da dikkat çekmektedir. Öğrencilerine sunduğu sosyal ve kültürel olanaklarla ünlü olan İstanbul Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir ve sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri oldukça merak uyandırıcıdır.
İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite kapsamında sunulan bölümler oldukça çeşitlidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Lisans Programları
Coğrafya
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Felsefe
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme
Rekreasyon
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemleri
Önlisans Programları
Bilgisayar Programcılığı
Çocuk Gelişimi
E-ticaret Pazarlama
Grafik Tasarımı
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Marka İletişimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Yaşlı Bakımı
Web Tasarımı ve Kodlama
Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında, mevcut bir üniversite öğrencisi veya mezunu olanlar, herhangi bir sınava girmeden bu programlara kayıt yaptırabilirler. Bu programlar, özellikle açık ve uzaktan eğitim fakültesi (AUZEF) aracılığıyla öğrencilere sunulmaktadır.
İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite programına başvurmak için belli başlı bazı şartlar bulunmaktadır. Bu programlara kimlerin başvurabileceğine dair detaylar ise su şekilde:
Ön lisans öğrencileri veyahut mezunları, ön lisans programlarına başvurabilirler.
Lisans öğrencileri ile mezunlarının, hem ön lisans hem de lisans programlarına başvuruda bulunma hakları bulunmaktadır.
Yabancı uyruklu öğrenciler arasında, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans veya ön lisans programlarına kayıtlı ya da mezun olanların başvuru hakkı vardır.
Yurt dışında eğitim alanlar ise yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirip YÖK'ten denklik belgesi alarak başvurabilirler.
Ancak, bazı kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Herhangi bir üniversitenin ön lisans veya lisans programlarında kaydı bulunmayanların veya bu programlardan ilişiği kesilenlerin başvuru yapmaya hakkı yoktur. Başvuru süreci ve detaylı bilgi için İstanbul Üniversitesi'nin resmi web sitesi'nin ziyaret edilmesinde fayda vardır.