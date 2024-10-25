İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir? İÜ Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri

1453 yılında kurulan İstanbul Üniversite, akademik çalışmaları ile takdir kazanmaktadır. Buna ek olarak, çeşitli fakülteleri ve bölümleriyle öğrencilere kaliteli eğitim sunmaktadır. Ayrıca, araştırma faaliyetleri ve yayınlarıyla da dikkat çekmektedir. Öğrencilerine sunduğu sosyal ve kültürel olanaklarla ünlü olan İstanbul Üniversitesi 2. üniversite bölümleri nelerdir ve sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri oldukça merak uyandırıcıdır.

İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Bölümleri Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite kapsamında sunulan bölümler oldukça çeşitlidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Lisans Programları

Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Felsefe

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

Rekreasyon

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Önlisans Programları

Bilgisayar Programcılığı

Çocuk Gelişimi

E-ticaret Pazarlama

Grafik Tasarımı

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Marka İletişimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı

Web Tasarımı ve Kodlama

Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında, mevcut bir üniversite öğrencisi veya mezunu olanlar, herhangi bir sınava girmeden bu programlara kayıt yaptırabilirler. Bu programlar, özellikle açık ve uzaktan eğitim fakültesi (AUZEF) aracılığıyla öğrencilere sunulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi 2. Üniversite Kimler Başvurabilir?

İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite programına başvurmak için belli başlı bazı şartlar bulunmaktadır. Bu programlara kimlerin başvurabileceğine dair detaylar ise su şekilde:

Ön lisans öğrencileri veyahut mezunları, ön lisans programlarına başvurabilirler.

Lisans öğrencileri ile mezunlarının, hem ön lisans hem de lisans programlarına başvuruda bulunma hakları bulunmaktadır.

Yabancı uyruklu öğrenciler arasında, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans veya ön lisans programlarına kayıtlı ya da mezun olanların başvuru hakkı vardır.

Yurt dışında eğitim alanlar ise yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirip YÖK'ten denklik belgesi alarak başvurabilirler.

Ancak, bazı kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Herhangi bir üniversitenin ön lisans veya lisans programlarında kaydı bulunmayanların veya bu programlardan ilişiği kesilenlerin başvuru yapmaya hakkı yoktur. Başvuru süreci ve detaylı bilgi için İstanbul Üniversitesi'nin resmi web sitesi'nin ziyaret edilmesinde fayda vardır.