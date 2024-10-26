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Giriş Tarihi: 26.10.2024 10:59 Son Güncelleme: 26.10.2024 10:59

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF Bölümleri Neler?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF), yükseköğrenim alanında esneklik ve erişilebilirlik sağlayarak, geniş bir öğrenci kitlesine hitap etmeyi amaçlayan bir kurumdur. Günümüzde giderek artan online eğitim olanakları, üniversite eğitimini tamamlamak isteyenler için yeni fırsatlar sunmaktadır. İstanbul Üniversitesi açıköğretim bölümleri herkesin bu fırsattan yararlanmasına olanak tanır. 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF bölümleri neler gibi sorular da meslek seçimi açısından kritiktir.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF Bölümleri Neler?

İstanbul Üniversitesi açıköğretim bölümleri, özellikle 2 yıllık ve 4 yıllık programlar şeklinde çeşitlilik göstermektedir. 2 yıllık programlar, genellikle daha pratik ve iş odaklı bir eğitim sunarken, 4 yıllık programlar derinlemesine bilgi ve teorik temeller sağlamayı amaçlamaktadır. Her iki program da öğrencilere kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF bölümleri neler gibi soruların cevabını bilmek daha net fikirlere sahip olmayı sağlar.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri

4 yıllık AUZEF açıköğretim bölümlerini inceleyecek olursak eğer:

· Coğrafya

· Çocuk Gelişimi

· Egzersiz Ve Spor Bilimleri

· Felsefe

· İktisat

· İnsan Kaynakları Yönetimi

· İş Sağlığı Ve Güvenliği

· İşletme

· Rekreasyon

· Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

· Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

· Sosyoloji

· Tarih

· Uluslararası Girişimcilik (Yeni)

· Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

· Yönetim Bilişim Sistemleri

2 Ve 4 Yıllık İü AUZEF Bölümleri Neler?

2 Yıllık AUZEF Açıköğretim Bölümlerini İnceleyecek Olursak Eğer:

· Bilgisayar Programcılığı

· Çocuk Gelişimi

· E-Ticaret Ve Pazarlama

· Grafik Tasarımı

· Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği (Pasif)

· İlahiyat

· İş Sağlığı Ve Güvenliği

· İşletme Yönetimi (Yeni)

· Kültürel Miras Ve Turizm

· Laborant Ve Veteriner Sağlık

· Marka İletişimi

· Sağlık Kurumları İşletmeciliği

· Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

· Sosyal Hizmetler

· Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

· Yaşlı Bakımı

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İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF Bölümleri Neler?
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