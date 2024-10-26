İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF Bölümleri Neler?

İstanbul Üniversitesi açıköğretim bölümleri, özellikle 2 yıllık ve 4 yıllık programlar şeklinde çeşitlilik göstermektedir. 2 yıllık programlar, genellikle daha pratik ve iş odaklı bir eğitim sunarken, 4 yıllık programlar derinlemesine bilgi ve teorik temeller sağlamayı amaçlamaktadır. Her iki program da öğrencilere kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF bölümleri neler gibi soruların cevabını bilmek daha net fikirlere sahip olmayı sağlar.
4 yıllık AUZEF açıköğretim bölümlerini inceleyecek olursak eğer:
· Coğrafya
· Çocuk Gelişimi
· Egzersiz Ve Spor Bilimleri
· Felsefe
· İktisat
· İnsan Kaynakları Yönetimi
· İş Sağlığı Ve Güvenliği
· İşletme
· Rekreasyon
· Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
· Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
· Sosyoloji
· Tarih
· Uluslararası Girişimcilik (Yeni)
· Uluslararası Ticaret Ve Lojistik
· Yönetim Bilişim Sistemleri
2 Yıllık AUZEF Açıköğretim Bölümlerini İnceleyecek Olursak Eğer:
· Bilgisayar Programcılığı
· Çocuk Gelişimi
· E-Ticaret Ve Pazarlama
· Grafik Tasarımı
· Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği (Pasif)
· İlahiyat
· İş Sağlığı Ve Güvenliği
· İşletme Yönetimi (Yeni)
· Kültürel Miras Ve Turizm
· Laborant Ve Veteriner Sağlık
· Marka İletişimi
· Sağlık Kurumları İşletmeciliği
· Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
· Sosyal Hizmetler
· Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
· Yaşlı Bakımı