İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF Bölümleri Neler?

İstanbul Üniversitesi açıköğretim bölümleri, özellikle 2 yıllık ve 4 yıllık programlar şeklinde çeşitlilik göstermektedir. 2 yıllık programlar, genellikle daha pratik ve iş odaklı bir eğitim sunarken, 4 yıllık programlar derinlemesine bilgi ve teorik temeller sağlamayı amaçlamaktadır. Her iki program da öğrencilere kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. 2 ve 4 Yıllık İÜ AUZEF bölümleri neler gibi soruların cevabını bilmek daha net fikirlere sahip olmayı sağlar.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bölümleri

4 yıllık AUZEF açıköğretim bölümlerini inceleyecek olursak eğer:

· Coğrafya

· Çocuk Gelişimi

· Egzersiz Ve Spor Bilimleri

· Felsefe

· İktisat

· İnsan Kaynakları Yönetimi

· İş Sağlığı Ve Güvenliği

· İşletme

· Rekreasyon

· Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

· Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

· Sosyoloji

· Tarih

· Uluslararası Girişimcilik (Yeni)

· Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

· Yönetim Bilişim Sistemleri

2 Ve 4 Yıllık İü AUZEF Bölümleri Neler?

2 Yıllık AUZEF Açıköğretim Bölümlerini İnceleyecek Olursak Eğer:

· Bilgisayar Programcılığı

· Çocuk Gelişimi

· E-Ticaret Ve Pazarlama

· Grafik Tasarımı

· Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği (Pasif)

· İlahiyat

· İş Sağlığı Ve Güvenliği

· İşletme Yönetimi (Yeni)

· Kültürel Miras Ve Turizm

· Laborant Ve Veteriner Sağlık

· Marka İletişimi

· Sağlık Kurumları İşletmeciliği

· Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

· Sosyal Hizmetler

· Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

· Yaşlı Bakımı