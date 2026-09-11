İstanbul’a 83 eğitim yuvası daha
İstanbul Valiliği, kentte 2026- 2027 eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanan 83 yeni okul ve 2 bin 210 dersliğin, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacağını bildirdi. yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "2026-2027 eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanan 83 yeni okul ve 2 bin 210 derslik, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni eğitim yatırımları kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak olan okullar ve derslik sayıları dağılımı, 74 derslikli 8 anaokulu, 670 derslikli 23 ilkokul, 814 derslikli 29 ortaokul, 532 derslikli 16 lise, 8 derslikli 1 halk eğitim merkezi, 112 derslikli 6 özel eğitim okulu şeklinde." İstanbul'un eğitim altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, 130 okulun inşaatının devam ettiği, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütüldüğü, şehir genelinde planlama aşamasında bulunan okul sayısının ise 160 olduğu belirtildi.
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