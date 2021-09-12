İstanbul’da bir ilk Matematik evi açıldı

Kemerburgaz'da bulunan Matematik Evi'nin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta Matematik Evi'ne ilgi yoğun olurken aileleriyle gelen çocuklar, alanı gezerek keyifli vakit geçirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaret edebileceği Matematik Evi'nde öğrenciler akıl ve zekâ oyunlarıyla matematik öğrenebilecek.

ÇOCUKLARA MATEMATİĞİ SEVDİRECEK

1 dersin 45 dakika süreceğini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlkokul Ortaokul ve Lise öğrencilerinin yazılacağını belirtti. Köken, "Matematiği sevimsiz halden çıkarıp sevimli hale getirmeye çalışıyoruz.

Bilim çağını yaşıyoruz, yazılım çağını ve bunun da alt malzemesi matematik. Matematiği çocuklara sevdirmezsek biz bu bilim çağını kaçırırız. Çok kapsamlı bir matematik evi oldu. İnşallah bir sonraki süreçte daha kapsamlısını Eyüpsultan bölgesinde de yapmamız gerekecek gibi gözüküyor. Ama burada hem deneyimlerimizi yapıp eksiklerimizi göreceğiz. Pandemi nedeniyle geç açtık burayı daha erken açacaktık aslında. Asıl hedefimiz Mimar Sinan eserlerini ortaya koyarken nasıl yararlandı.

Burada bunların hepsini görmüş olduk. Burada da Vinci'nin köprüsünün maketi var. Çocuklar burada aynısını yapıp üstüne çıkacaklar görecekler. Müzik de matematik nerede var bunu görecekler. 1 ders 45 dakika sürüyor. Çocuklar dışarıdaki argümanlarla oyalanırken içeride 45 dakika sonra değiş-tokuş olacak. Aynı anda 25-30 kişiyi içeri alabiliriz. Böyle sıralı sistem devam edecek. Şu anda bütün ilk orta ve lise çağlarının tamamı matematik evinden yararlanabilecek. Kontenjanların çoğu doldu gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM

Torununu Matematik Evi'nin açılışına getiren Behice Kocadereli, Matematik Evi'nin açılmasından dolayı hem Kemerburgaz bölgesinde yaşayan ailelerin hem de çocukların çok mutlu olduklarını dile getirerek; "6 ve 8 yaşlarında torunlarım var buraya bayıldılar. Gerçekten ben de çok beğendim. Biz zaten yan sitede oturuyoruz. Açılış gününe kadar hep takip ettik, merakla bekliyorduk ne zaman açılacağını. Çok değerli bir yatırım yapılmış buraya. İnşallah çevre halkıda buranın kıymetini bilir, burayı değerlendirir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.