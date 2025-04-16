İstanbul’da lisansüstü öğrenci kongresi

Türkiye'nin dört bir yanından lisansüstü ve doktora öğrencileri, İstanbul'un kalbinde düzenlenecek Multidisipliner Ayasofya Lisansüstü Öğrenci Kongresi'nde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Sosyal bilimlerden mühendisliğe, sanattan sağlık bilimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kongrede uzman konuşmacılar da yer alacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVU) ev sahipliğinde, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşecek kongre 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde FSMVU Gülhane ve Ayasofya Yerleşkelerinde düzenlenecek. Etkinlik, lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalarını sunabilecekleri, disiplinler arası etkileşim kurabilecekleri ve yeni fikirler geliştirebilecekleri önemli bir platform olmayı hedefliyor. Kongre herkesin katılımına açık olacak.