İstanbul’daki okullarda yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan okul müdiresi Sultan Gelmez,"Okulumuza, ikinci evinize hoş geldiniz. Bugün okulda güzel bir gün geçirmenizi ve yarın okula gelmek için sabırsızlanmanızı diliyorum. Okulda bizler her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" sözüne dikkati çeken Gelmez, "Her öğrenci birbirinden özeldir ve değerlidir. Yeni eğitim yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının altından geçerek sınıflarına girdi. Öğretmenler de yaz tatilinin ardından ilk dersini verdi.

"GÜZEL BİR EĞİTİM YILI OLUR İNŞALLAH"

Öğrencisini okula getiren velilerden Ender Güven, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Başarılar diliyoruz bütün çocuklarımıza. Güzel bir eğitim yılı olur inşallah hepsi için." ifadesini kullandı.

Birinci sınıf öğrencisi Efe Asaf Güven de okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevdiğini ve hedefinin öğretmenlik olduğunu söyledi.

Veli Özge Aydoğan ise çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Haklarında hayırlısı olsun inşallah. Bizde onlar kadar heyecanlıyız. Birinci sınıfa başladık. Severek, heyecanla bütün gece uyumadan geldi." şeklinde konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Aydoğan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydetti.