İstanbul’dan teknolojide örnek model

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, teknoloji eğitiminde dikkat çeken iki önemli organizasyona imza attı. İMFEST kapsamında düzenlenen "Tasarla Geliştir Robot Yarışması" ile "Köklerden Göklere Dron Futbolu Yarışması" öğrencileri mühendislik, yazılım ve takım çalışmasıyla buluşturdu. Yarışmaların en dikkat çekici yönlerinden biri ise tamamen ücretsiz olması. Dünyadaki benzer organizasyonlarda yüksek katılım ücretleri talep edilirken, İstanbul'daki yarışmalarda öğrencilerden ve okullardan herhangi bir ücret alınmadı. Böylece imkânları sınırlı okulların da teknoloji yarışmalarına erişimi kolaylaştı. Robot yarışmasına 17 ilçeden 21 takım, dron futboluna ise 19 ilçeden 75 takım katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu modeli gelecek yıllarda Türkiye geneline ve ardından Türk dünyasına taşımayı hedefliyor. Türkiye'de ilk kez İstanbul'da düzenlenen Tasarla Geliştir Robot Yarışması'nda ortaokul ve lise öğrencileri aynı takımlarda yer aldı. Bu model sayesinde lise öğrencileri, ortaokul öğrencilerine rehberlik ederek bilgi ve deneyimlerini aktardı. Yarışma, yalnızca teknik becerileri değil akran öğrenmesi, sorumluluk bilinci ve takım ruhunu da güçlendirdi.

DRON FUTBOLUNA BÜYÜK İLGİ

Yine Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dron Futbolu Yarışması da yoğun ilgi gördü. Öğrenciler yarışma sayesinde pilotaj, koordinasyon, yazılım ve teknik bakım gibi birçok alanda deneyim kazandı. Organizasyon, geleceğin meslekleri arasında gösterilen dron pilotluğu ve teknoloji odaklı yeni kariyer alanlarına da dikkat çekti.