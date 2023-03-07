İstanbullu Nasıl Yazılır? İstanbulluların Doğru Yazılışı Nasıl?

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İstanbullu Nasıl Yazılır?

İstanbullu kelimesinin kesme işareti ile yazılıp yazılmayacağı merak edilen konulardan biridir. Türkçede kullanılan kelimelere –li, -lı ya da –lu gibi yapım eklere gelebilir. Yapım eki alan kelimeler de farklı bir anlam kazanacaktır. İstanbullu kelimesi "İstanbul şehrinde doğan" anlamına gelir. İstanbullu kelimesinin İstanbul'lu şeklinde yazıldığı da görülür. Fakat kelimenin doğru yazımı "İstanbullu" şeklindedir.

İstanbullu Doğru Yazılışı Nasıl?

İstanbullu kelimesinin yazılışında kesme işareti kullanılmaz. Kimi kaynaklarda kesme işareti ile yazılmış olsa da bu yazım şekli yanlıştır. İstanbullu kelimesinin kullanımı ile ilgili örnek cümle yapılarını da aşağıda görebilirsiniz.