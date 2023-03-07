Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İstanbullu Nasıl Yazılır? İstanbulluların Doğru Yazılışı Nasıl?
Giriş Tarihi: 7.3.2023 12:31 Son Güncelleme: 7.3.2023 12:31

İstanbullu Nasıl Yazılır? İstanbulluların Doğru Yazılışı Nasıl?

Konuşma ve yazma dilinde bazı kelimelerin imla kurallarına uygun şekilde kullanımı çok önemlidir. Yazımı merak edilen konulardan biri de İstanbullu kelimesidir. İstanbullu nasıl yazılır sorusuna cevap bulmak için TDK esaslarını baz almanız gerekir. Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili imla ve yazım kurallarını belirleme yetkisi TDK’ndadır. İstanbulluların nasıl yazılır ve İstanbullu doğru yazılışı nasıl sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

İstanbullu Nasıl Yazılır? İstanbulluların Doğru Yazılışı Nasıl?

İstanbullu nasıl yazılır konusunu araştırdığınızda çok sayıda kaynaktan istifade edebileceğinizi görebilirsiniz. İstanbulluyum nasıl yazılır konusunu bildiğinizde Türkçeyi çok daha doğru şekilde kullanabilirsiniz. Öğrendiğiniz bilgiler, yazışma dilinde Türkçeyi doğru kullanmanızı sağlayacaktır. istanbulluların nasıl yazılır araştırması da Türkçe kullanımının doğru olmasını sağlayacaktır. İstanbullu doğru yazılışı nasıl sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İstanbullu Nasıl Yazılır?

İstanbullu kelimesinin kesme işareti ile yazılıp yazılmayacağı merak edilen konulardan biridir. Türkçede kullanılan kelimelere –li, -lı ya da –lu gibi yapım eklere gelebilir. Yapım eki alan kelimeler de farklı bir anlam kazanacaktır. İstanbullu kelimesi "İstanbul şehrinde doğan" anlamına gelir. İstanbullu kelimesinin İstanbul'lu şeklinde yazıldığı da görülür. Fakat kelimenin doğru yazımı "İstanbullu" şeklindedir.

İstanbullu Doğru Yazılışı Nasıl?

İstanbullu kelimesinin yazılışında kesme işareti kullanılmaz. Kimi kaynaklarda kesme işareti ile yazılmış olsa da bu yazım şekli yanlıştır. İstanbullu kelimesinin kullanımı ile ilgili örnek cümle yapılarını da aşağıda görebilirsiniz.

  • Eşim doğma büyüme İstanbulludur.
  • O da senin gibi İstanbullu bir kişidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbullu Nasıl Yazılır? İstanbulluların Doğru Yazılışı Nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA