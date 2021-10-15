İşte istihdam garantili boş kontenjanlar

Tercihlerin 18 Ekim'e kadar yapılması gerekiyor. Adaylar bu kez başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre tercih yapıyor.Peki hangi bölümde kontenjan var? Taban puanlar ne oldu? Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 140-150 arasında, Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanı ise 170-180 aralığında olan adaylar 24 tercih yapabilecek.

Daha önceki ek yerleştirmelerde kayıt yaptırmayan 6 bin öğrenciyle beraber üniversitelerde 230 bin 239 boş kontenjan oluştu. Eğitim uzmanı Salim Ünsal'ın SABAH için hazırladığı çalışmaya göre; istihdam garantisi de yüksek popüler programlardaki boş kontenjanlar ve puanlar şöyle:

Radyo, Televizyon ve Sinema: Taban puanı 185. 866'sı devlette olmak üzere toplam bin 384 boş kontenjan var.

-Hemşirelik: Taban puanı 185. 14'ü devlet üniversitelerinde olmak üzere toplam 650 boş kontenjan bulunuyor.

-Dijital Oyun Tasarımı: Taban puanı 185. Toplam boş kontenjan 133

-Gıda Mühendisliği: Taban puanı 247,85. 530'u devlette olmak üzere toplam 565 boş kontenjan var.

-İç Mimarlık: Taban puanı 185. 8'i devlette olmak üzere toplam 771 boş kontenjan var.

-Medya ve Görsel Sanatlar: Taban puanı 228,51. Toplam kontenjanı 10.

-Astronomi ve Uzay Bilimleri: Taban puanı 185. Toplam kontenjanı 41.

-Ebelik: Taban puanı 185. 1'i devlette olmak üzere toplam 158 kontenjanı var.

-Endüstriyel Tasarım: Taban puanı 185. 67'si devlette olmak üzere toplam 442 kontenjan var.

-İş Sağlığı ve Güvenliği: Taban puanı 185. 274'ü devlette olmak üzere toplam 313 boş kontenjan var.

-Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı: Taban puanı 185. 38'i devlette olmak üzere toplam 62 kontenjan var.

-Odyoloji: Taban puanı 185. 525 boş kontenjan var.

-Pilotaj: Taban puanı 185. 76 boş kontenjan var.

-Uçak Bakım ve Onarım: Taban puanı 185. 2'si devlette olma üzere 36 boş kontenjan var.