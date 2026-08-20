İstediğin lise için şansın sürüyor

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) iki nakil dönemi tamamlandı ancak istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için okul değiştirme kapısı kapanmadı. İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği soruların yanıtları:

YERLEŞEMEYENLER

17-21 Ağustos tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. Komisyonlar, boş kalan kontenjanları 24 Ağustos'ta tamamlayacak. Bir liseye yerleşen ancak hedeflediği okula giremeyen öğrenciler ise eğitim öğretim yılı içindeki normal nakil sürecini takip edecek. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liseleri ile diğer sınavlı programlara geçişte öğrencinin LGS puanının, geçmek istediği okulun ilgili sınıf seviyesindeki taban puandan düşük olmaması gerekiyor.

PUAN YETERLİ Mİ?

Hayır. Öğrencinin puanı yeterli olsa bile okulda boş kontenjan bulunması gerekiyor. Ancak daha sonraki haftalarda bir öğrenci okuldan ayrılırsa yeni bir boşluk oluşabilir. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerde ise öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık durumu gibi kriterler önem taşıyor.

ADRES ÖNEMLİ

Yerleştirmede kayıt alanındaki öğrenciler öncelikli değerlendiriliyor. Yerel yerleştirmede okul başarı puanı da önemli kriterlerden biri. Aynı kayıt alanındaki öğrencilerin değerlendirilmesinde başarı durumu ve özürsüz devamsızlık gibi kriterler devreye giriyor. Merkezi sınavla öğrenci alan liselerde ise puan eşitliği halinde OBP ve ardından yıl sonu başarı puanları gibi kriterler kullanılıyor.

KONTENJAN DEĞİŞEBİLİR

MEB, e-Okul üzerinden nakil için boş kontenjanları yayımlıyor. Kontenjanlar ekim ayının sonuna kadar nakil başvurularında haftalık, diğer dönemlerde aylık, ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık değerlendirme yapılıyor.

VELİLER İÇİN EN KRİTİK İKİ BİLGİ

VELİLERİN önce hedefledikleri okulun sınavla mı yoksa yerel yerleştirmeyle mi öğrenci aldığını öğrenmesi gerekiyor. Ardından e-Okul'daki boş kontenjanlar düzenli takip edilmeli. Sınavla alan okullarda "LGS puanı + taban puan + kontenjan", yerel yerleştirmeyle alan okullarda ise "kayıt alanı + başarı durumu + kontenjan" hesabı yapılmalı. Çünkü LGS'nin yerleştirme maratonu bitse de eğitim yılı içinde açılacak tek bir kontenjan, öğrencinin istediği okula geçişi için yeni bir fırsat yaratabilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör