İsteğine göre sıralama yap hayallerini yakala

Üniversite tercih süreci 8 Ağustos'ta sona eriyor. Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, kritik süreçte adaylara üniversite kapısını aralayacak tüyolar verdi.Tercih listenizi istek sıranıza göre yapıp yapmadığınızı tekrar tekrar kontrol edin. ÖSYM ilk tercihi okuyor, tutmazsa alttakini okuyor. Öğrenci, sıralaması yüksek diye bir bölümü az istemesine rağmen üste yazdıysa, asıl istediği altta kaldıysa istemediği yer gelebilir.Tercih sıralamaya göre yapılmalı. Öğrencilerin önce okumayı arzuladıkları bölümü seçmeleri gerekiyor. Bu sene soruların kolay olması nedeniyle puanı birbirine yakın öğrenci sayısı arttı. Öğrencinin yazdığı bölümü, kendisinden daha yüksek ve öncelikle yerleştirilecek aday yazabilir. O nedenle 24 tercihin tamamı yapılmalı. Burslu bölüm yazılırken kontenjanlara iyi bakılmalı. İstenmemesine rağmen isim yapan üniversitelerin tercih edilmesinin sonu ise hüsrandır. Aileler de çocuklarını mutlu olacakları mesleklere yönlendirmeli. Üniversite hayatı, dört yıllık eğitim olarak görülmemeli. Kişi hayatı boyunca her sabah o işe gidecek.Deprem bölgesiyle ilgili çok soru geliyor. Orada ÖSYM birinci yerleştirmede hiç deprem olmamış gibi öğrencileri genel kontenjanla yarıştırıyor. Genel kontenjanla yerleşemeyen deprem bölgesindeki çocuklar, kendi içinde yarışıyor. Deprem bölgesine verilen ek kontenjan genel sıralamaları etkilemiyor.