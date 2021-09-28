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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:22

İstek Eş Anlamlısı Nedir? İstek Kelimesinin Eş Anlamlısı

İstek Eş Anlamlısı Nedir? İstek Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçe oldukça zengin bir dildir; öyle ki dilimizdeki çoğu kelime aslında başka bir dildeki kelimeden türeyerek dilimize girmiştir. Bu nedenle genellikle Türkçe kelimelere rastlamak zordur. Lakin istek kelimesi Türkçe olan bir kelimedir. İstek kelimesi günlük hayatta sık sık kullandığımız bir kelimedir. Peki bu kelime yerine kullanılabilecek diğer kelimeleri kaç kişi biliyor? İstek kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki istek eş anlamlısı nedir?

İstek kelimesi günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. Bu nedenle konuşma yahut yazma dilinde tekrara düşmemek için bu kelimenin eş anlamlısını bilmekte fayda vardır. Istek kelimesi Türkçe bir kelime olduğundan yerine ikame edilebilecek birçok sözcük bulunmaktadır. İşte istek kelimesinin eş anlamlısı!

İSTEK EŞ ANLAMLISI

İstek kelimesi Türkçe bir kelimedir. Bu nedenle istek kelimesi yerine kullanılabilecek birçok kelime bulunmaktadır. İstek eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu "talep, arzu" gibi kelimeleri seçmiştir. Bu kelimeler birebir olarak istek kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Lakin istek kelimesi yerine kullanılabilecek kelimeler bunlarla sınırlı değildir. Halk arasında istek kelimesinin eş anlamlısı olarak 20 tane kelime kullanılmaktadır. İsteğin eş anlamlısı olarak; gaye, amaç, emel, dilek, meram, talep, buyruk, arzu, heves, beğenme, irade, ilgi, murat, maksat, neşe, rıza, aşk, sevda, rağbet ve şevk kelimeleri kullanılabilmektedir. Bu kelimelerin istek kelimesi yerine kullanılması için ise istek kelimesinin bu anlamlarda kullanılması gerekmektedir.

İSTEK NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İSTEK TANIMI

İstek kelimesi Türkçe kökenlidir. İstek kelimesi tarihte ilk kez 1940 yılında Çetin Altan'ın bir eserinde "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." cümlesinin içinde kullanılmıştır. İstek kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. İstek kelimesinin en yaygın anlamı "yerine getirilmesi başkasından beklenen şey" şeklinde ifade edilebilir. İstek kelimesinin diğer anlamlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Bir şeye karşı hissedilen arzu, eğilim, zevk,
  • Niyet ve istek kavramı veren isteme kipi,
  • Ruhbiliminde ise; bir kişiye yahut şeye karşı duyulan özlem, arzu, hasret.

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İstek Eş Anlamlısı Nedir? İstek Kelimesinin Eş Anlamlısı
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